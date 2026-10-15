Đắk Lắk nhận hồ sơ 23 dự án điện, nổi bật 420 MW điện mặt trời nổi

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk vừa công khai danh mục 23 dự án nguồn điện tiếp nhận hồ sơ đề xuất đầu tư đợt 3, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2030. Đáng chú ý, hai dự án điện mặt trời nổi tại hồ Sông Hinh và hồ thủy điện Sông Ba Hạ có tổng công suất 420 MW, với vốn đầu tư dự kiến khoảng 8.725 tỷ đồng.

Theo Thông báo số 233/TB-STC ngày 9/10/2026, Sở Tài chính Đắk Lắk bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/10/2026. Danh mục được công bố theo Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội, áp dụng đối với các dự án nguồn điện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. 233

Tổng công suất dự kiến của 23 dự án đạt 1.241,9 MW, phân bổ trong 5 nhóm nguồn điện. Trong đó, điện mặt trời chiếm tỷ trọng lớn nhất với 683 MW, tiếp đến là điện gió 287 MW, điện sinh khối 210 MW, thủy điện 52,9 MW và điện rác 9 MW.

Ở nhóm điện gió, một số dự án có quy mô đáng chú ý gồm Nhà máy điện gió Buôn Hồ 3 giai đoạn II, công suất 100 MW, tại các xã Ea Drông, Cuôr Đăng và phường Cư Bao; Nhà máy điện gió E&M Đắk Lắk, công suất 95 MW, tại các xã Ea Knốp, Cư Prao; cùng dự án điện gió VICO, công suất 44 MW, tại xã Tây Sơn.

Đối với điện sinh khối, dự án Nhà máy điện sinh khối Đắk Lắk có công suất dự kiến 120 MW tại các xã Cư Pui và Hòa Sơn. Theo danh mục kêu gọi đầu tư của Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đắk Lắk, dự án này có quy mô sử dụng đất khoảng 50 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.200 tỷ đồng.

Ngoài ra, danh mục còn có dự án điện sinh khối Thuận Phát 50 MW tại xã Sơn Thành, dự án điện sinh khối Phú Xuân 20 MW tại xã Cuôr Đăng và Nhà máy điện rác Đắk Lắk 9 MW tại xã Hòa Phú.

Thông báo số 233/TB-STC ngày 9/10/2026 của Sở Tài chính Đắk Lắk về việc tiếp nhận hồ sơ đề xuất đầu tư 23 dự án nguồn điện đợt 3.

Hai dự án điện mặt trời nổi có tổng vốn dự kiến 8.725 tỷ đồng

Trong số các dự án được tiếp nhận đề xuất đầu tư lần này, hai dự án điện mặt trời nổi trên hồ Sông Hinh và hồ thủy điện Sông Ba Hạ thu hút sự chú ý bởi quy mô công suất và nhu cầu vốn tương đối lớn.

Cụ thể, dự án điện mặt trời nổi hồ Sông Hinh có công suất dự kiến 200 MW, thực hiện tại xã Sông Hinh. Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đắk Lắk cho thấy, dự án có diện tích khoảng 300 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 3.500 tỷ đồng.

Khu vực nghiên cứu dự án bao gồm mặt nước hồ thủy điện Sông Hinh và một phần diện tích đất ven hồ. Dự án đã được cập nhật trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án thứ hai là Nhà máy điện mặt trời nổi trên lòng hồ Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, công suất dự kiến 220 MW, thực hiện tại các xã Đức Bình, Sông Hinh và Suối Trai.

Theo thông tin kêu gọi đầu tư được công bố ngày 26/8/2026, dự án dự kiến sử dụng khoảng 330 ha, tổng vốn đầu tư 5.225 tỷ đồng. Về điều kiện cơ sở hạ tầng, cơ quan xúc tiến đầu tư đánh giá dự án có thuận lợi trong việc đấu nối với hệ thống điện quốc gia.

Như vậy, riêng hai dự án điện mặt trời nổi có tổng công suất 420 MW, chiếm khoảng 61,5% công suất điện mặt trời và gần 33,8% tổng công suất của 23 dự án được công bố trong đợt này.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của hai dự án đạt 8.725 tỷ đồng, với quy mô diện tích khoảng 630 ha.

Việc phát triển điện mặt trời nổi trên các hồ thủy điện có thể mang lại lợi thế trong khai thác mặt nước, đồng thời tạo điều kiện nghiên cứu sử dụng kết hợp hạ tầng điện hiện hữu.

Tuy nhiên, khả năng triển khai còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có điều kiện sử dụng mặt nước, yêu cầu bảo đảm an toàn công trình thủy điện, đánh giá tác động môi trường và phương án đấu nối, giải tỏa công suất.

Hệ thống tuabin gió tại Dự án điện gió Ea Nam.

Lợi thế hạ tầng thủy điện và bài toán đấu nối nguồn điện mới

Một trong những vấn đề cần làm rõ đối với hai dự án điện mặt trời nổi là khả năng tiếp nhận nguồn điện của hệ thống truyền tải hiện hữu.

Theo phụ lục Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, dự án điện mặt trời nổi hồ Sông Hinh, công suất 200 MW, có phương án xây dựng đường dây 110 kV đấu nối vào trạm biến áp 110 kV Thủy điện Sông Hinh.

Đối với dự án điện mặt trời nổi trên lòng hồ Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, công suất 220 MW, phương án quy hoạch đề cập việc xây dựng mới trạm biến áp 220 kV và đường dây 220 kV kết nối với Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ.

Đáng chú ý, phụ lục quy hoạch ghi công suất trạm biến áp mới của dự án Sông Ba Hạ là 50 MVA. Trong khi đó, công suất nguồn điện dự kiến đạt 220 MW. Đây là các thông số cần được cơ quan chuyên môn làm rõ về cấu hình thiết kế, khả năng giải tỏa công suất và nhu cầu đầu tư bổ sung hạ tầng điện.

Hiện Nhà máy Thủy điện Sông Hinh có công suất thiết kế 70 MW, do Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh quản lý, vận hành. Trong khi đó, Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ có công suất thiết kế 220 MW, đã phát điện thương mại từ năm 2009.

Sự hiện diện của các công trình thủy điện tạo ra lợi thế nhất định về hạ tầng kỹ thuật và khả năng tiếp cận hệ thống điện. Tuy nhiên, việc có sẵn trạm biến áp hoặc đường dây truyền tải không đồng nghĩa toàn bộ công suất điện mặt trời mới có thể được giải tỏa mà không cần nâng cấp.

Đáng chú ý, trước đợt công bố 23 dự án này, Sở Tài chính Đắk Lắk đã thông báo tiếp nhận đề xuất đầu tư đợt 2 từ ngày 2/10/2026, trong đó có dự án điện mặt trời nổi hồ Sông Hinh 3, công suất 200 MW.

Theo phụ lục quy hoạch điện, dự án Sông Hinh 3 cũng có phương án đấu nối vào trạm biến áp 110 kV Thủy điện Sông Hinh. Điều này đặt ra yêu cầu đánh giá đồng bộ khả năng tiếp nhận công suất của khu vực khi nhiều dự án điện mặt trời cùng được nghiên cứu triển khai.

Ngoài hạ tầng truyền tải, hoạt động đầu tư điện mặt trời nổi còn phải tính đến sự biến động mực nước hồ, yêu cầu vận hành an toàn đập, phòng chống thiên tai và khả năng phối hợp giữa đơn vị phát điện mặt trời với đơn vị quản lý công trình thủy điện.

Đối với hồ chứa đang khai thác thủy điện, phương án bố trí hệ thống pin nổi, kết cấu neo giữ và đường dây dẫn điện cần được nghiên cứu để không ảnh hưởng đến chức năng vận hành công trình.

Theo Thông báo số 233/TB-STC, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đầu tư được thực hiện theo Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ. Các nhà đầu tư quan tâm được đề nghị nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia để cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Sở Tài chính Đắk Lắk đồng thời đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp hướng dẫn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư nghiên cứu và triển khai các thủ tục cần thiết.

Cần lưu ý, danh mục 23 dự án được công bố lần này mới là cơ sở tiếp nhận hồ sơ đề xuất đầu tư, không đồng nghĩa các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư.

Theo danh mục công khai của Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đắk Lắk, hai dự án điện mặt trời nổi hồ Sông Hinh và Sông Ba Hạ hiện vẫn được ghi nhận ở trạng thái chưa có chủ đầu tư. Các mức vốn 3.500 tỷ đồng và 5.225 tỷ đồng là thông tin dự kiến trong hồ sơ kêu gọi đầu tư, chưa phải nguồn vốn đã được thu xếp hoặc cam kết giải ngân.

Việc Đắk Lắk mở tiếp nhận đề xuất đối với 23 dự án nguồn điện cho thấy quy mô danh mục đầu tư năng lượng đang được mở rộng. Tuy nhiên, để chuyển các dự án từ giai đoạn đề xuất sang triển khai thực tế, những vấn đề về thủ tục đầu tư, khả năng đấu nối, giải tỏa công suất và hiệu quả tài chính vẫn cần được tiếp tục làm rõ.