Phú Quốc hoàn thành 3 dự án điện lớn phục vụ APEC 2027

Thông tin được ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương An Giang cung cấp tại họp giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức sáng 15/10.

Cụ thể, ông Hải thông tin về phương án khắc phục sự cố đứt cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc trong việc bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ APEC 2027 và phát triển kinh tế trên đảo Phú Quốc.

Vụ việc xảy ra ngày 29/11/2025, đang được Công an tỉnh An Giang xem xét xử lý theo pháp luật.

Theo ông Lê Thanh Hải, sự cố đứt cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc là nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp điện phục vụ sinh hoạt của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh và du lịch tại Phú Quốc.

Vì vậy, Sở Công Thương đã cùng các sở, ngành liên quan phối hợp với ngành điện khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời, đóng điện lại tuyến cáp sau đó gần một tuần để hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn cung cấp điện.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương An Giang nói về việc cung cấp điện cho APEC 2027. (Ảnh: Duy Khang)

Về phương án xử lý lâu dài, UBND tỉnh An Giang đã thống nhất chủ trương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam nghiên cứu, triển khai phương án sửa chữa, hoàn trả toàn bộ tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc theo thiết kế ban đầu đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn kỹ thuật, ổn định lâu dài, phù hợp với quy hoạch và cảnh quan khu vực.

Bên cạnh việc xử lý sự cố cáp ngầm, tỉnh An Giang tập trung chỉ đạo, hỗ trợ ngành điện đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện trọng điểm trên địa bàn Phú Quốc.

Đến nay, 3 công trình quan trọng gồm Trạm biến áp 220kV Phú Quốc và các đường dây đấu nối; Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc; Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc đã hoàn thành và đóng điện vận hành.

“Các công trình này hình thành liên kết mạch vòng 110kV giữa các trạm, nâng cao rõ rệt năng lực truyền tải, khả năng dự phòng và độ tin cậy cung cấp điện phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027”, ông Lê Thanh Hải chia sẻ.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương An Giang, ngoài 3 dự án trên, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã bố trí nguồn vốn hơn 368 tỷ đồng để triển khai 3 công trình cấp điện trực tiếp cho APEC 2027.

Đó là dự án Hạ ngầm và phát triển lưới điện trung, hạ thế đường ĐT.975; Cấp điện cho Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và tuyến tàu điện LRT khu vực sân bay; Cấp điện khu vực Trung tâm Hội nghị APEC và tuyến LRT khu vực Trung tâm Hội nghị.

Ngành điện khắc phục sự cố đứt cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc. (Ảnh: EVNSPC)

Dự kiến các công trình trên sẽ hoàn thành, đóng điện trong tháng 4/2027, các công trình này khi đưa vào vận hành, Trung tâm Hội nghị sẽ được cấp điện qua 5 phát tuyến 22kV từ 2 nguồn; sân bay được cấp điện qua 4 phát tuyến 22kV từ 2 nguồn, bảo đảm tính dự phòng tối đa.

Để bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ APEC 2027 và phát triển kinh tế trên đảo Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực An Giang tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình khắc phục sự cố và tiến độ thi công các dự án.

Quan điểm của tỉnh An Giang là bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và tổ chức thành công APEC 2027 tại Phú Quốc.

“Tỉnh xác định việc khắc phục sự cố cáp ngầm phải được triển khai đồng bộ với việc hoàn thiện hệ thống lưới điện, nâng cao năng lực dự phòng và tăng cường kỷ luật, trách nhiệm trong quản lý, đầu tư xây dựng công trình điện. Qua đó, từng bước củng cố an ninh năng lượng, tạo nền tảng hạ tầng thiết yếu cho sự phát triển lâu dài của đặc khu Phú Quốc”, ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Hải Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang thông tin về tiến độ điều tra vụ đứt cáp ngầm. (Ảnh: Duy Khang)

Liên quan sự cố đứt cáp ngầm, Đại tá Nguyễn Hải Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết Công an tỉnh đã thụ lý điều tra. Tuy nhiên, công tác giám định đang chờ các cơ quan chuyên môn trả lời để cơ quan điều tra làm căn cứ để kết luận, xử lý theo quy định pháp luật.

Khoảng 13h15 ngày 29/11/2025, sự cố xảy ra trên tuyến đường dây 110kV đưa điện từ Hà Tiên ra Phú Quốc, gây mất điện trên diện rộng tại đặc khu Phú Quốc. Thông tin ban đầu, trong quá trình thi công tuyến đường dẫn vượt biển ra cảng Hà Tiên, nhà thầu ép cọc thép sàn đạo làm đứt cáp ngầm. Đơn vị thi công được xác định là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành KG.