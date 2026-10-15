Hải Phòng điều chỉnh bổ sung 27 dự án, công trình vào danh mục thu hồi đất. Ảnh minh họa

Điều chỉnh bổ sung 27 dự án, công trình vào danh mục thu hồi đất

Theo Nghị quyết có tổng cộng 27 dự án, công trình với tổng diện tích phải thu hồi là 572,95 ha. Đồng thời, điều chỉnh quy mô, địa điểm đối với 6 dự án, công trình thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất.

Cụ thể, 27 dự án, công trình được bổ sung với tổng diện tích thực hiện 633,88ha, diện tích thu hồi là 572,95 ha. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 tại xã Hùng Thắng là dự án có diện tích thu hồi lớn nhất là với diện tích 416,06 ha, chiếm khoảng 72,6% tổng diện tích thu hồi của cả 27 dự án.

Dự án tiếp theo là dự án xây dựng hạ tầng tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với diện tích thu hồi 32,75ha (tại xã phường Trần Phú, Lê Đại Hành, Bắc An Phụ và Nhị Chiểu).

Đối với nhóm tái định cư gồm có: Khu tái định cư tập trung tại xã Vĩnh Bảo và xã Nguyễn Bỉnh Khiêm có tổng diện tích thu hồi 25,87ha, Khu tái định cư Hoàng Lâu tại phường An Phong 2,7ha và dự án tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại xã Tiên Lãng 1,45 ha.

Bên cạnh đó, còn có dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trình Quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm tại xã Nguyễn Bỉnh Khiêm có diện tích thực hiện 22,19ha, trong đó diện tích phải thu hồi là 11,8ha. Dự án Nhà máy đốt chất thải phát điện tại phường Bạch Đằng diện tích phải thu hồi 29ha, dự án Nhà máy xử lý chất thải xây dựng - Nhà máy số 1 tại phường Đông Hải diện tích thu hồi 4,63ha.

Ngoài ra còn có 3 dự án khu dân cư tại xã Lạc Phượng, xã Hợp Tiến, 6 dự án giao thông tại các phường Dương Kinh, Trần Nhân Tông, các xã Đường An, Kẻ Sặt, Kim Thành, Tân Kỳ. Cùng các dự án kho xăng dầu, đường dây và trạm biến áp 110kV, di dời hoàn trả nghĩa trang, trường học…

Điều chỉnh thông tin, thu hồi đất đối với 6 dự án

Theo thành phố Hải Phòng, cùng với 27 dự án, công trình bổ sung thu hồi đất, thành phố cũng thực hiện điều chỉnh thông tin, thu hồi đất đối với 6 dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua trước đó.

Các dự án gồm: Dự án nâng cấp Quốc lộ 17B, đoạn Km17+835-Km28+890 giữ nguyên 9,25ha tại xã An Thành và bổ sung 10,49ha tại xã Kim Thành; dự án đầu tư xây dựng đường trục chính Quốc lộ 5A đến tỉnh lộ 390, phường Ái Quốc được điều chỉnh diện tích thu hồi từ 6,5ha lên 10,5ha (tăng 4ha); dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu, diện tích thực hiện tăng từ 189,31ha lên 194,65ha (bổ sung 2,05ha tại phường Lưu Kiếm và 3,29ha tại phường Hồng Bàng).

Đồng thời, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được điều chỉnh diện tích thực hiện từ 210ha lên 212,38ha. Trong đó, diện tích thu hồi tại các xã phường Hợp Tiến, Lê Đại Hành, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh tăng lên, diện tích thu hồi tại các xã phường Trần Phú, Nhị Chiểu giảm đi.

Bên cạnh đó, Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 361 đoạn qua xã Kiến Hải cũng được điều chỉnh diện tích thực hiện từ 10,29ha xuống 1,36ha, diện tích thu hồi từ 0,04ha tăng lên thành 0,14ha do gộp hai dự án thành một.

Đối với Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) - xây dựng cầu Văn Úc 2, tổng diện tích thu hồi giữ nguyên 14,56ha nhưng điều chỉnh địa điểm, xã Kiến Hải diện tích thu hồi từ 2,22ha giảm xuống còn 1,65ha, xã Kiến Hưng bổ sung thêm 0,57ha và xã Hùng Thắng vẫn giữ nguyên 2,34ha.