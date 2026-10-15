Sacombank rao bán tài sản bảo đảm của Bamboo Airways với giá khởi điểm hơn 3.600 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm liên quan đến khoản vay của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways). Theo thông báo công bố ngày 13/10, mức giá khởi điểm được đưa ra là hơn 3.620 tỷ đồng. Tài sản dự kiến chào bán là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận, liên quan đến quyền khai thác thương mại tại 6 tầng của dự án Xi Grand Court, tọa lạc tại số 256-258 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM (trước đây thuộc phường 14, quận 10).

Danh mục tài sản này sở hữu tổng diện tích sàn thương mại lên tới 47.316 m². Cụ thể, tầng 1 có diện tích 8.142 m², tầng 2 rộng 8.049 m², tầng 3 và tầng 4 cùng rộng 9.047 m², trong khi hai tầng còn lại lần lượt là 5.400 m² và 7.631 m². Đi kèm với đó là khu vực rạp chiếu phim rộng 1.798 m² ở tầng 4 cùng khu vực sân vườn khoảng 1.412 m² tại tầng 5 và tầng 6. Về phía ngân hàng, Sacombank sẽ tiếp nhận hồ sơ từ các tổ chức đấu giá trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông báo để hoàn tất khâu lựa chọn đơn vị tổ chức trước khi bước vào các thủ tục tiếp theo.

Động thái này nằm trong chuỗi xử lý tài sản bảo đảm liên quan đến các khoản vay của hãng hàng không Bamboo Airways diễn ra liên tục từ đầu năm. Trước đó, vào ngày 31/3/2026, Sacombank đã ra quyết định thu giữ 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Khu C, khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Các bất động sản này có tổng diện tích hơn 86.308 m², thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, được cấp giấy chứng nhận từ ngày 9/9/2021 với thời hạn sử dụng đến ngày 27/7/2071, và thời gian thu giữ dự kiến kéo dài từ ngày 22/4 đến 22/6/2026. Bên cạnh Sacombank, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vào giữa tháng 4/2026 cũng đã thông báo thu giữ 387 tài sản bảo đảm tại Gia Lai và Thanh Hóa do khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký.

Cùng thời điểm các ngân hàng đẩy mạnh việc xử lý tài sản bảo đảm, thượng tầng của Bamboo Airways tiếp tục ghi nhận biến động nhân sự. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 30/9/2026, ông Lê Thái Sâm đã quay trở lại đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của hãng, thay thế ông Trương Phương Thành. Trước đó, vào giữa tháng 11/2025, ông Sâm từng rời ghế Chủ tịch sau khi nhóm nhà đầu tư do ông đại diện bàn giao lại quyền quản lý, điều hành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm liên quan đến khoản vay của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways). Theo thông báo công bố ngày 13/10, mức giá khởi điểm được đưa ra là hơn 3.620 tỷ đồng. Tài sản dự kiến chào bán là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận, liên quan đến quyền khai thác thương mại tại 6 tầng của dự án Xi Grand Court, tọa lạc tại số 256-258 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM (trước đây thuộc phường 14, quận 10). cho Tập đoàn FLC, thời điểm ông Bùi Quang Dũng được bổ nhiệm thay thế. Sự trở lại của ông Lê Thái Sâm diễn ra sau gần một năm biến động, trong bối cảnh các khoản vay và tài sản thế chấp của hãng vẫn đang tiếp tục được các tổ chức tín dụng xử lý theo quy định.

Danh mục tài sản này sở hữu tổng diện tích sàn thương mại lên tới 47.316 m². Cụ thể, tầng 1 có diện tích 8.142 m², tầng 2 rộng 8.049 m², tầng 3 và tầng 4 cùng rộng 9.047 m², trong khi hai tầng còn lại lần lượt là 5.400 m² và 7.631 m². Đi kèm với đó là khu vực rạp chiếu phim rộng 1.798 m² ở tầng 4 cùng khu vực sân vườn khoảng 1.412 m² tại tầng 5 và tầng 6. Về phía ngân hàng, Sacombank sẽ tiếp nhận hồ sơ từ các tổ chức đấu giá trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông báo để hoàn tất khâu lựa chọn đơn vị tổ chức trước khi bước vào các thủ tục tiếp theo.

Động thái này nằm trong chuỗi xử lý tài sản bảo đảm liên quan đến các khoản vay của hãng hàng không Bamboo Airways diễn ra liên tục từ đầu năm. Trước đó, vào ngày 31/3/2026, Sacombank đã ra quyết định thu giữ 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Khu C, khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Các bất động sản này có tổng diện tích hơn 86.308 m², thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, được cấp giấy chứng nhận từ ngày 9/9/2021 với thời hạn sử dụng đến ngày 27/7/2071, và thời gian thu giữ dự kiến kéo dài từ ngày 22/4 đến 22/6/2026. Bên cạnh Sacombank, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vào giữa tháng 4/2026 cũng đã thông báo thu giữ 387 tài sản bảo đảm tại Gia Lai và Thanh Hóa do khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký.

Cùng thời điểm các ngân hàng đẩy mạnh việc xử lý tài sản bảo đảm, thượng tầng của Bamboo Airways tiếp tục ghi nhận biến động nhân sự. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 30/9/2026, ông Lê Thái Sâm đã quay trở lại đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của hãng, thay thế ông Trương Phương Thành. Trước đó, vào giữa tháng 11/2025, ông Sâm từng rời ghế Chủ tịch sau khi nhóm nhà đầu tư do ông đại diện bàn giao lại quyền quản lý, điều hành Bamboo Airways cho Tập đoàn FLC, thời điểm ông Bùi Quang Dũng được bổ nhiệm thay thế. Sự trở lại của ông Lê Thái Sâm diễn ra sau gần một năm biến động, trong bối cảnh các khoản vay và tài sản thế chấp của hãng vẫn đang tiếp tục được các tổ chức tín dụng xử lý theo quy định.