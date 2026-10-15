Lâm Đồng: Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý vốn Chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Nâm Nung

Nâm Nung là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao. Tuy nhiên, mục tiêu an cư cho người dân lại đang có dấu hiệu bất cập. Cụ thể, tại Dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, chính quyền xã Nâm Nung (cũ) mới chỉ hoàn thành 26,2% kế hoạch khi chỉ cấp được 16 trên tổng số 61 lô đất cho các hộ đủ điều kiện.

Như vậy, còn tới 73,8% kế hoạch (tương đương 45 lô đất) vẫn chưa được bàn giao đến tay người dân. Sự chậm trễ này không chỉ diễn ra ở dự án đất ở mà còn tiếp diễn tại Dự án 10 (Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), khi tiến độ triển khai đã bị chậm tới 4 tháng so với kế hoạch đề ra.

UBND xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng.

Hạch toán khống và thi công sai thiết kế

Đi sâu vào Dự án 4 (đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu), những hạn chế trong quản lý bắt đầu hiện rõ. Nguyên tắc công khai, minh bạch dường như bị xem nhẹ khi có tới 11 công trình mà chủ đầu tư hoàn toàn không thông báo cho cộng đồng dân cư tham gia vào quá trình lập hồ sơ.

Thêm vào đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã không tổ chức giám sát đầu tư cộng đồng tại 9 công trình; hàng loạt dự án khác bị “bỏ quên” việc đăng tải thông tin kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Nghiêm trọng hơn, trong quản lý dự án còn nhiều thiếu sót đã dẫn đến những vi phạm về tài chính. Có 4 công trình phê duyệt dự toán tính thừa khối lượng so với thiết kế, dẫn đến việc nghiệm thu và thanh toán sai quy định số tiền hơn 72,9 triệu đồng.

Đồng thời, 4 công trình khác thi công không đúng khối lượng so với thiết kế (như sơn sắt thép, gỗ làm khe co giãn...) nhưng vẫn được nghiệm thu thanh toán với giá trị gần 46,9 triệu đồng.

Ngoài ra, tại 3 công trình thi công theo cơ chế đặc thù, các nhóm thợ đã không kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân với số tiền tạm tính lên tới hơn 155,8 triệu đồng. Không chỉ vậy, sau khi đưa vào sử dụng, 8 công trình không được lập kế hoạch bảo trì; 6 công trình chậm phê duyệt quyết toán và 2 công trình chậm lập hồ sơ quyết toán.

Chi sai tiền tỷ để mua màn hình Led

Sự lãng phí và tuỳ tiện trong sử dụng vốn còn thể hiện rõ tại Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5. Việc mua sắm 2 màn hình Led không chỉ sai quy định, không thuộc danh mục chi, mà còn “quên” việc đăng tải kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu lên mạng quốc gia.

Đáng nói, hai màn hình Led này được mua về nhưng sử dụng kém hiệu quả, không đáp ứng đúng mục đích tuyên truyền hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động.

Sự thiếu trách nhiệm còn nằm ở khâu thẩm định khi đơn vị đánh giá và thẩm định hồ sơ dự thầu đã không kiểm tra kỹ tài liệu catalog đính kèm, bỏ qua việc yêu cầu nhà thầu làm rõ tài liệu.

Chưa dừng lại ở đó, tại Dự án 8 (Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em), xã Nâm Nung còn tự ý chi 1,8 triệu đồng để thuê một cá nhân làm tuyên truyền viên dù người này chưa hề được cơ quan có thẩm quyền công nhận danh phận theo quy định của pháp luật.

Trước hàng loạt những tồn tại, hạn chế, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ rõ nguyên nhân chủ quan xuất phát từ năng lực tổ chức, thực hiện ở cơ sở còn yếu kém, công tác khảo sát không sát thực tế và sự buông lỏng trong theo dõi, giám sát. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về UBND xã Nâm Nung, xã Nâm N’Đir cùng các Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn và thi công.

Để chấn chỉnh, cơ quan thanh tra đã áp dụng biện pháp xử lý kinh tế với tổng số tiền hơn 121,6 triệu đồng. Trong đó, quyết định thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ hơn 93,3 triệu đồng từ các sai phạm lập dự toán thừa, thi công thiếu khối lượng và chi sai quy định.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng yêu cầu giảm trừ quyết toán hơn 28,3 triệu đồng tại các công trình có sai sót. Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm nêu trên.