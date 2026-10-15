Điện gió Quảng Ninh tháo gỡ vướng mắc, bám tiến độ Quy hoạch điện VIII

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh chủ trì buổi làm việc, nghe các sở, ngành báo cáo tiến độ triển khai và khó khăn trong thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư đối với các dự án điện gió Quảng Ninh trên bờ, gần bờ cùng các dự án điện mặt trời trên hồ. Nội dung còn lại của cuộc họp tập trung vào việc triển khai các lớp quy hoạch cho hai dự án của Công ty VinEnergo, làm cơ sở cho các bước tiếp theo.

Cuộc họp diễn ra hơn một tháng sau khi Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ tám của cả nước, HĐND và UBND tỉnh chuyển thành HĐND và UBND thành phố Quảng Ninh.

Theo số liệu báo cáo tại buổi làm việc, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh xác định cho Quảng Ninh 29 dự án nguồn điện trong giai đoạn 2025-2035, tổng công suất 11.804MW. Giai đoạn 2025-2030 có 21 dự án với tổng công suất 4.920MW, giai đoạn 2031-2035 có 8 dự án với tổng công suất 6.884MW.

Đến nay, thành phố đã chọn chủ đầu tư cho 6 trong số 21 dự án giai đoạn 2025-2030. Thông tin tại cuộc họp ngày 22/7 do Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng chủ trì cho biết nhóm 6 dự án gồm điện khí LNG Quảng Ninh, Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1, Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4, điện mặt trời Đầm Hà, điện rác Hạ Long và nhiệt điện đồng phát Hải Hà, tổng công suất 2.165MW.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án năng lượng ngày 12/10. Ảnh: Quảng Ninh Media Group.

Nhóm chưa có nhà đầu tư hoặc chưa triển khai gồm 6 dự án điện gió trên bờ, gần bờ với tổng công suất 450MW, 4 dự án điện mặt trời tập trung với tổng công suất 290MW, 1 dự án điện rác 5MW và 1 dự án điện sinh khối 40MW. Danh sách còn có 1 dự án điện gió ngoài khơi công suất 500MW và 3 dự án thủy điện với tổng công suất 32MW.

Cũng theo báo cáo tại cuộc họp ngày 22/7, Quảng Ninh hiện có 8 nhà máy điện với tổng công suất 5.885,6MW, trong đó 7 nhà máy nhiệt điện than có tổng công suất 5.862MW, mỗi năm cung cấp khoảng 34-36 tỷ kWh cho hệ thống điện quốc gia theo Thời báo Tài chính Việt Nam. Sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 3,56 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Vướng phương án đấu nối và ranh giới vùng nước cảng biển

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy quá trình thẩm định một số dự án còn vướng ở phương án đấu nối. Ranh giới khu vực biển mà nhà đầu tư đề xuất cho một số dự án lại nằm trong phạm vi vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải, buộc các bên rà soát, điều chỉnh để phù hợp với quy hoạch và kết cấu hạ tầng hiện hữu.

Với nhóm dự án điện gió Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Lê Văn Ánh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất phương án thực hiện. Ban Quản lý Khu kinh tế đảm nhận việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tổ chức thẩm định và giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo đúng quy định.

Sở Công Thương và Sở Xây dựng nhận nhiệm vụ hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ. Hai sở cũng hỗ trợ nhà đầu tư điều chỉnh ranh giới dự án cho phù hợp với kết cấu hạ tầng hàng hải hiện hữu.

Yêu cầu về đấu nối từng xuất hiện trong chỉ đạo của UBND tỉnh hồi tháng 8. Khi thống nhất nghiên cứu, đề xuất bổ sung 8 dự án điện mặt trời với tổng công suất dự kiến từ 2.199MW đến 2.399MW vào Quy hoạch điện VIII, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị đề xuất khẩn trương rà soát, bổ sung phương án đấu nối và giải tỏa công suất phù hợp với phương thức vận hành của hệ thống điện.

Đại diện các sở, ngành liên quan báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Quảng Ninh Media Group.

Ở cấp quốc gia, Chính phủ ban hành Nghị định 272/2026/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện khảo sát và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi, có hiệu lực từ ngày 4/7/2026 đến hết ngày 31/12/2030. Nghị định yêu cầu đơn vị khảo sát có vốn chủ sở hữu tối thiểu 1 tỷ đồng cho mỗi MW đề nghị giao khu vực biển.

Với doanh nghiệp đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi bán điện lên hệ thống điện quốc gia, vốn chủ sở hữu tham gia dự án không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư. Trước đó, hồi đầu tháng 6, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đề nghị Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn đồng bộ về thẩm quyền lựa chọn nhà đầu tư và giao khu vực mặt biển cho loại dự án nói trên.

Hai dự án của VinEnergo bước vào khâu lập quy hoạch

Đối với hai dự án do Công ty VinEnergo đề xuất là Dự án điện gió Tuần Châu và Nhà máy điện gió Yên Lập, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Công Thương, Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương liên quan triển khai các bước quy hoạch. Các đơn vị cũng hoàn thiện thủ tục theo quy định, tạo cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Ở thời điểm 12/10, hai đề xuất điện gió Quảng Ninh của VinEnergo mới ở khâu triển khai lớp quy hoạch. Tuần Châu và Yên Lập không có mặt trong nhóm 6 dự án đã chọn chủ đầu tư mà địa phương công bố trước đó.

VinEnergo là doanh nghiệp năng lượng thuộc hệ sinh thái Vingroup, thành lập tháng 3/2025. Theo báo cáo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 15/5/2026, công ty nâng vốn điều lệ từ 28.335 tỷ đồng lên 79.923 tỷ đồng, trong đó 44,59% góp bằng tiền, phần còn lại góp bằng các loại tài sản khác.

Danh mục điện gió của VinEnergo trải trên nhiều địa phương. Tại Gia Lai, doanh nghiệp làm nhà đầu tư Nhà máy điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1, công suất 750MW, tổng vốn hơn 48.372 tỷ đồng. Tại Hà Tĩnh, VinEnergo đầu tư Nhà máy điện gió Kỳ Anh công suất 400MW với 17.051 tỷ đồng và Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh công suất 498MW với 22.647 tỷ đồng.

Từ Hoành Bồ đến Cô Tô, điện gió Quảng Ninh dần thành hình

Trên thực địa, Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 khởi công ngày 23/4/2026 tại khu Cài, phường Hoành Bồ, là dự án điện gió đầu tiên triển khai trên địa bàn, sau khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4310/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 và chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 29/12/2025. Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty CP Ea Súp 5 đầu tư nhà máy công suất 200MW với 32 tua-bin, tổng mức đầu tư 7.290 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 vận hành năm 2028, mỗi năm cung cấp gần 600 triệu kWh điện cho lưới điện quốc gia theo số liệu công bố tại lễ khởi công, trong khi Báo Quảng Ninh ước sản lượng hằng năm gần 570 triệu kWh. Tại lễ khởi công, ông Lê Văn Ánh, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: "Việc khởi công dự án khẳng định quyết tâm của Quảng Ninh trong việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ cao, chuyển dần từ nền kinh tế dựa vào than đá sang năng lượng sạch".

Ngoài khơi đặc khu Cô Tô, Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 nhận Quyết định số 1698/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư hồi tháng 5/2026. Dự án công suất 50MW, tổng vốn hơn 2.364 tỷ đồng, sử dụng 11,95ha đất và mặt nước, do liên danh Cường Thịnh Thi và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thiên Phú làm nhà đầu tư.

Đây là dự án điện gió trên biển đầu tiên của Quảng Ninh. Thời gian xây dựng và đưa công trình vào vận hành dự kiến 30 tháng kể từ khi nhà đầu tư nhận bàn giao đất, mặt nước, thời hạn hoạt động 50 năm.

Về dư địa, phát biểu tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 11/5/2026, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường cho biết tổng tiềm năng điện gió Quảng Ninh gần 16.000MW, trong đó điện gió trên biển khoảng 13.000MW, điện gió trên đất liền hơn 2.300MW. Theo Báo Quảng Ninh và tạp chí Nhà Đầu tư, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh định hướng địa phương phát triển 4.700MW điện gió giai đoạn 2025-2035, gồm 3.500MW ngoài khơi và 1.200MW trên bờ.

Theo mục tiêu thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị, đến năm 2030 Quảng Ninh phấn đấu đạt tổng công suất các nguồn điện 9.900-10.700MW, sản lượng điện 45-47 tỷ kWh. Tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp của địa phương ở mức mục tiêu 2,3-2,9%.

Kết luận buổi làm việc ngày 12/10, Phó Chủ tịch Lê Văn Ánh nhấn mạnh phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch là hướng đi nhiều tiềm năng, góp phần đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, bền vững.

Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, xử lý thủ tục công tâm, khách quan, chính xác và đúng quy định, hài hòa lợi ích của nhà đầu tư với các yêu cầu về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường. Mục tiêu là để các dự án điện gió Quảng Ninh sớm triển khai, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố và quy hoạch năng lượng chung của cả nước.