Lâm Đồng yêu cầu bàn giao mặt bằng 2 dự án giao thông phía Đông trước 30/10

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (bìa trái) nghe các đơn vị báo cáo tiến độ dự án

Đối với dự án đường từ Tân Minh đi Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân cũ (nay là đường nối các xã Sơn Mỹ, Hàm Tân, Tân Minh) có tổng mức đầu tư hơn 682 tỷ đồng, chiều dài tuyến 23,71 km. Công trình được khởi công từ tháng 10/2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2027.

Dự án đường Tân Minh đi Sơn Mỹ có tổng mức đầu tư hơn 682 tỷ đồng

Tổng diện tích thu hồi đất là 68,34 ha/216 hồ sơ, trong đó xã Tân Minh 57 hồ sơ, xã Sơn Mỹ 93 hồ sơ, xã Hàm Tân 66 hồ sơ; đã hoàn thành thông báo thu hồi đất đạt 100%.

Đến nay, công tác kiểm kê của dự án đạt 99,1%, phê duyệt phương án bồi thường đạt 57,4%, chi trả đạt 36,6%. Hiện đã bàn giao mặt bằng 15,6/23,71 km, đạt 66%; trong đó có 4,6 km đã bàn giao mặt bằng nhưng không liên tục, không có đường vào thi công. Khối lượng thi công dự án đạt khoảng 27% giá trị hợp đồng.

Năm 2026, dự án được giao kế hoạch vốn là 136,2 tỷ đồng gồm: kế hoạch năm 2025 chuyển sang 33,2 tỷ đồng và kế hoạch năm 2026 là 103 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải ngân 109 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (đội nón, đứng giữa) khảo sát thực tế tại dự án Đường từ Tân Minh đi Sơn Mỹ

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, giá nguyên vật liệu, nhiên liệu hiện biến động tăng mạnh. Trong khi đó, nguồn cung cấp vật liệu cấp phối đá dăm từ mỏ đá Tân Xuân còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thi công, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của dự án.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của chủ đầu tư, đơn vị thi công, các địa phương và cơ quan liên quan trong triển khai dự án, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm so với yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (đứng giữa) khảo sát thực tế tại các dự án

Đồng chí Nguyễn Minh yêu cầu các địa phương quyết liệt bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 10/2026. Những hộ dân cố tình không bàn giao mặt bằng sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định.

Trường hợp các hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng sẽ lập biên bản và thực hiện cưỡng chế thu hồi để bảo đảm tiến độ dự án. Riêng các trường hợp xin gia hạn thời gian di dời phải có văn bản giải trình lý do rõ ràng, để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và quyết định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án bám sát tiến độ theo sơ đồ Gantt, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân; chủ động phương án thi công, bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị để bù đắp tiến độ do ảnh hưởng của thời tiết.

Dự án Đường từ Tân Minh đi Sơn Mỹ dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2027

Đồng chí Nguyễn Minh yêu cầu 4 đơn vị: Tư vấn giám sát; Chủ tịch UBND các xã nơi có dự án đi qua; Thường trực Tổ công tác số 4 và chủ đầu tư phải có trách nhiệm trực tiếp giám sát tiến độ dự án, đốc thúc đơn vị thi công nếu có nguy cơ chậm tiến độ, phải đề xuất ngay giải pháp và phương án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, nếu chậm tiến độ trong tuần đầu tiên, nhà thầu phải xây dựng kế hoạch bù tiến độ; sang tuần thứ hai, phải xem xét phương án tổ chức thi công bù để bảo đảm tiến độ. Nếu tiếp tục chậm, đến tuần thứ 3 sẽ xem xét cắt giảm khối lượng, tuần thứ 4 tiến hành cắt hợp đồng theo quy định.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 từ 10% trở lên, toàn tỉnh phấn đấu tăng trưởng GRDP trong quý IV/2026 đạt khoảng 13,5%, trong đó, tối thiểu phải đạt 12,88% theo kịch bản. Đây là áp lực rất lớn, do đó yêu cầu từng mắt xích trong các dự án phải nỗ lực, nhất là trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đến tháng 11/2026, dự án này phải giải ngân đạt 100%. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 cùng các nhà thầu phải xây dựng tiến độ chi tiết, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công ngay trên các đoạn đã được bàn giao mặt bằng để bù tiến độ và nâng cao tỷ lệ giải ngân.

Dự án nâng cấp đường Trần Quý Cáp có tổng mức đầu tư gần 245 tỷ đồng qua xã Tuyên Quang và phường Tiến Thành

Đối với dự án Nâng cấp đường Trần Quý Cáp có tổng mức đầu tư gần 245 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến đường hơn 2,6 km, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết làm chủ đầu tư.

Kế hoạch vốn năm 2026 của dự án được giao là hơn 61,8 tỷ đồng, đã giải ngân gần 45 tỷ đồng, đạt 74%. Theo báo cáo, hiện các hạng mục thuộc gói thầu số 10 có tổng chiều dài tuyến đường hơn 1,1 km, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh hiện đã cơ bản hoàn thành.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai gói thầu số 15 vẫn còn chậm do chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Gói thầu này hiện đã thi công được khoảng 21% khối lượng hợp đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh khảo sát và làm việc với chủ đầu tư dự án Nâng cấp đường Trần Quý Cáp

Dự án có tổng diện tích đất thu hồi 67.000 m², với 415 hồ sơ liên quan đến 6 tổ chức và 342 hộ dân. Dự án đã phê duyệt phương án bồi thường 410/415 hồ sơ, đạt 98,8%, với tổng giá trị 115/154 tỷ đồng, tương đương 75,23% tổng kinh phí bồi thường.

Hiện còn 5 hồ sơ chưa được phê duyệt phương án bồi thường thuộc xã Tuyên Quang và 27 trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa tháo dỡ, bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công. Tổng cộng còn 32 trường hợp chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến việc thi công đồng bộ và giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh khảo sát và làm việc với các đơn vị liên quan dự án Nâng cấp tuyến đường Trần Quý Cáp

Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các chủ đầu tư và địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, khẩn trương giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, UBND xã Tuyên Quang phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh khẩn trương xây dựng phóng sự tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch chậm nhất ngày 30/10/2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh

Dự án Nâng cấp đường Trần Quý Cáp chậm tiến độ ảnh hưởng trực tiếp đời sống người dân

Về tiến độ thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, mặc dù nhà thầu đã nhiều lần cam kết và các mốc thời gian hoàn thành đã được xác định cụ thể, nhưng tiến độ thực hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Đồng chí Nguyễn Minh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết rà soát, làm rõ trách nhiệm của nhà thầu. Trên cơ sở đó, đơn vị đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ thi công, an toàn công trình và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.