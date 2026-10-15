Quảng Ninh phấn đấu thu ngân sách năm 2026 vượt 107.000 tỷ đồng

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Thành phố Quảng Ninh có khả năng hoàn thành vượt mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026 đạt 107.300 tỷ đồng, bằng 107,3% kế hoạch và bằng 145% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao.

Để hoàn thành mục tiêu thu 26.973 tỷ đồng trong quý 4/2026 và đưa tổng thu cả năm vượt mốc 107.000 tỷ đồng, Quảng Ninh đang tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, về tiền sử dụng đất, phấn đấu thu 12.660 tỷ đồng trong quý 4. Thành phố quyết liệt đôn đốc nộp tiền sử dụng đất tại từng dự án, từng khu đất đấu giá (trọng tâm là Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh), đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, giao đất, đấu giá và cưỡng chế nợ tiền đất.

Dự kiến thu tiền sử dụng đất cả năm đạt khoảng 44.000 tỷ đồng, chiếm 41% tổng thu ngân sách địa phương.

Về thuế, phí nội địa, thành phố phấn đấu thu 9.777 tỷ đồng trong quý 4 để hoàn thành 100% kế hoạch cả năm (đạt khoảng 45.000 tỷ đồng).

Thành phố tập trung thu hồi nợ thuế (quyết tâm giữ tỷ lệ nợ thuế dưới 8%), thu đủ khoảng 1.172 tỷ đồng tiền thuế được gia hạn đến hạn nộp trong tháng 11 và tháng 12/2026 theo Nghị định số 245/2026/NĐ-CP, đồng thời quản lý chặt nguồn thu từ ngành than, điện và dịch vụ du lịch.

Dự kiến thuế giá trị gia tăng từ bán hàng Dự án Hạ Long Xanh sẽ đóng góp từ 2.000-4.000 tỷ đồng trong quý 4.

Về thu xuất nhập khẩu, Quảng Ninh phấn đấu thu 4.535 tỷ đồng trong quý 4, nâng tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cả năm đạt 18.300 tỷ đồng (vượt dự toán giao 17.500 tỷ đồng).

Quảng Ninh chủ động vận động các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu thực hiện thủ tục và nộp thuế tại địa phương khi chính sách ưu đãi thuế kết thúc; đôn đốc kế hoạch nhập khẩu than, xuất khẩu đá vôi, clanhke khi hết mùa mưa bão; đồng thời thu hút hàng hóa chuyển tải qua cảng Hòn Gai và giữ chân doanh nghiệp làm thủ tục tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Cùng với việc mở rộng cơ sở thu, rà soát dư địa từ các dự án mới và doanh nghiệp chuyển vùng, thành phố Quảng Ninh quyết tâm tổ chức đợt cao điểm điều hành thu-chi ngân sách theo tuần, đảm bảo nguồn lực tài chính vững chắc phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư hạ tầng trọng điểm.

Theo báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước đạt 80.327 tỷ đồng, bằng 108,55% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao, đạt 111,91% kịch bản 9 tháng và bằng 80,33% kế hoạch cả năm (tăng 88,28% so với cùng kỳ); trong đó, thu nội địa đạt 66.562 tỷ đồng (bằng 88,75% kế hoạch năm, tăng 115,14% so với cùng kỳ), đặc biệt thu tiền sử dụng đất đạt 31.340 tỷ đồng, chính thức vượt kế hoạch thu cả năm.

Trong 9 tháng năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục giao đất, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể, đặc biệt là dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, lũy kế 9 tháng, Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần đã nộp 26.359 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 1.538 tỷ đồng tiền thuê đất.

Ngoài ra, một số dự án đã nộp ngân sách nhà nước như Dự án Công viên nghĩa trang Thiên Phúc Vĩnh Hằng Viên tại phường Thanh Sơn và phường Phương Đông nộp 107 tỷ đồng; dự án Khu đô thị Đông Bắc đồi Hóa Chất ở phường Cao Xanh nộp 950 tỷ đồng; dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới phía Đông Bắc cảng Cái Rồng tại đặc khu Vân Đồn nộp 600 tỷ đồng;… phần còn lại chủ yếu từ chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và thu tiền sử dụng đất tái định cư tại các địa phương./.