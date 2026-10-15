Quảng Trị: Đường dây đấu nối Lao Bảo chồng lấn hai dự án điện gió

Ngày 14/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án truyền tải điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, quá trình triển khai Dự án Trạm biến áp 500 kV Lao Bảo và đường dây 220 kV đấu nối đang phát sinh vướng mắc về vị trí xây dựng móng cột do chồng lấn với phạm vi triển khai của hai dự án điện gió My Anh Quảng Trị 1 và Tân Hợp 1.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Điện 1, các vị trí móng cột VT12 và VT13 thuộc tuyến đường dây đấu nối nằm hoàn toàn trong phạm vi ranh giới khảo sát Dự án Nhà máy điện gió My Anh Quảng Trị 1. Trong khi đó, vị trí móng cột VT11 chồng lấn với tuyến đường phục vụ vận chuyển thiết bị của dự án điện gió này.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh Quangtri.gov.vn

Không chỉ tại dự án My Anh Quảng Trị 1, tình trạng chồng lấn còn xuất hiện ở khu vực triển khai Nhà máy điện gió Tân Hợp 1.

Cụ thể, một phần diện tích móng cột VT6 và VT8 thuộc hạng mục đường dây 220 kV từ Trạm biến áp 500 kV Lao Bảo trùng với khu vực bố trí tuabin gió số 01 và số 03 của Dự án Nhà máy điện gió Tân Hợp 1.

Những vị trí chồng lấn này đặt ra yêu cầu phải phối hợp giữa các chủ đầu tư và cơ quan chức năng để thống nhất phương án xử lý, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, an toàn và tiến độ triển khai của từng công trình.

Dự án Nhà máy điện gió Tân Hợp 1 đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 23/10/2025.

Dự án được triển khai tại xã Khe Sanh, có công suất thiết kế 50 MW với 8 tuabin gió, tổng vốn đầu tư hơn 2.098 tỷ đồng. Theo chủ trương đầu tư, thời gian thực hiện dự kiến khoảng 21 tháng kể từ khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với Dự án Trạm biến áp 500 kV Lao Bảo và đường dây 220 kV đấu nối, đây là công trình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư hơn 1.493,5 tỷ đồng.

Dự án có quy mô trạm biến áp 2x900 MVA, tuyến đường dây 220 kV dài khoảng 5 km, gồm 4 mạch. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi để thực hiện dự án là 21,47 ha.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn một số nội dung chưa hoàn tất. Đối với phạm vi xây dựng trạm biến áp, dự kiến trong tháng 10/2026 sẽ niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 15 trong số 38 hộ dân còn lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Quangtri.gov.vn

Riêng phạm vi móng cột đường dây 220 kV đấu nối, cơ quan chức năng mới hoàn thành kiểm đếm đối với 4/14 hộ dân. Công tác kiểm đếm đối với 10 hộ còn lại, tương ứng diện tích 1,93 ha trên tổng số 2,17 ha, đang tiếp tục được triển khai.

Bên cạnh công trình đấu nối Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cũng đang tập trung triển khai Dự án Đường dây 500 kV Lao Bảo đến Trạm cắt 500 kV Quảng Trị 2.

Công trình có chiều dài khoảng 36 km, gồm 2 mạch, với tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công trong quý I/2027 và hoàn thành đóng điện vào quý IV/2027.

Đối với Dự án Trạm cắt 500 kV Quảng Trị 2 và các đường dây 500 kV đấu nối, tổng diện tích đất cần thu hồi là 11,17 ha. Trong đó, phạm vi trạm cắt và đường vào đã hoàn thành chi trả, giải phóng mặt bằng cho 11/11 hộ dân, tương ứng 10,78 ha.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã trao đổi, đề xuất phương án xử lý những vị trí chồng lấn giữa các công trình truyền tải điện với dự án điện gió, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Các đại biểu trao đổi phương án xử lý các vị trí chồng lấn. Ảnh Quangtri.gov.vn

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, thống nhất phương án xử lý cụ thể tại từng vị trí chồng lấn, bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng đến thiết kế, tiến độ triển khai các dự án.

Lãnh đạo tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng quy trình giải phóng mặt bằng đã thống nhất, bảo đảm công khai phương án theo quy định.

Đồng thời, các địa phương liên quan phải đẩy nhanh việc xác định nguồn gốc sử dụng đất, hoàn thiện thủ tục và triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tạo điều kiện thực hiện các công trình truyền tải điện theo kế hoạch.

Thông tin về hai dự án điện gió chồng lấn đường dây đấu nối Lao Bảo

Dự án Nhà máy điện gió My Anh Quảng Trị 1: Nhà đầu tư được ghi nhận là Công ty Cổ phần Trisun Green Energy, thành lập ngày 25/5/2026, có trụ sở tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Hai vị trí móng cột VT12 và VT13 của đường dây 220 kV nằm trong ranh giới khảo sát dự án; vị trí VT11 chồng lấn với tuyến đường vận chuyển thiết bị.

Dự án Nhà máy điện gió Tân Hợp 1: Nhà đầu tư được ghi nhận là Công ty Cổ phần Điện gió Thành An. Dự án có công suất 50 MW, gồm 8 tuabin gió, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.098 tỷ đồng. Hai vị trí móng cột VT6 và VT8 của đường dây 220 kV chồng lấn một phần với khu vực bố trí tuabin gió số 01 và số 03.

Dự án Trạm biến áp 500 kV Lao Bảo và đường dây 220 kV đấu nối: Do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 1.493 tỷ đồng. Công trình gồm trạm biến áp công suất 2x900 MVA và đường dây 220 kV dài khoảng 5 km.