Tây Ninh chốt thời hạn trình đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành kế hoạch xây dựng đề án tổng quát thành lập TP Tây Ninh trực thuộc Trung ương, xác định lộ trình hoàn thiện hồ sơ và thời hạn báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, theo kế hoạch ban hành ngày 14/10, Sở Nội vụ Tây Ninh được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổng hợp số liệu, xây dựng dự thảo tờ trình và đề án tổng quát trong tháng 10/2026.

Trong nửa đầu tháng 11, dự thảo đề án sẽ được lấy ý kiến các cơ quan liên quan trước khi báo cáo UBND tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh. Mốc thời gian đáng chú ý được tỉnh này đặt ra là chậm nhất ngày 28/11/2026, Tây Ninh phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tờ trình, đề án xin chủ trương của Bộ Chính trị.

Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ báo cáo Bộ Chính trị để xin chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Kế hoạch nhằm xác định rõ tiến độ, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. Tỉnh đồng thời đặt mục tiêu phối hợp thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu của thành phố trực thuộc Trung ương, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sau khi hợp nhất Long An và Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh mới có diện tích tự nhiên 8.536,44 km², dân số 3.254.170 người. Địa phương giáp Đồng Nai, Đồng Tháp, TP HCM và Campuchia. Tỉnh hiện có 96 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã và 14 phường.

Về kinh tế, trong 9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Tây Ninh đạt 10,3%.

Tính đến ngày 24/9, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt 51.925 tỷ đồng, tương đương 96,4% dự toán Trung ương giao và 94,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 33% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa đạt 45.738 tỷ đồng, bằng 98,6% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao. Thu tiền sử dụng đất đạt 16.232 tỷ đồng, tương đương 115,9% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 6.066 tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán và tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Những số liệu này cho thấy quy mô kinh tế và nguồn thu ngân sách là những yếu tố đáng chú ý trong bối cảnh Tây Ninh xây dựng đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, việc chuyển đổi mô hình hành chính vẫn phải căn cứ vào các tiêu chí, điều kiện và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Được biết, Tây Ninh hiện là tỉnh duy nhất trong ba đơn vị hành chính cấp tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ (gồm TP HCM và TP Đồng Nai).

Trước Tây Ninh, Đồng Nai đã được Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố ngày 24/4/2026, có hiệu lực từ ngày 30/4/2026.

Tiếp đó, ngày 24/8/2026, Quốc hội thông qua các nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Hai nghị quyết lần lượt có hiệu lực từ ngày 1/9 và 20/9/2026.