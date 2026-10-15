Quốc Oai siết kỷ cương quản lý đất đai

Đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ công trình vi phạm

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, xã Quốc Oai đang quyết liệt triển khai các biện pháp xử lý vi phạm tại khu vực bãi Phượng Cách, Sơn Trung. Quan điểm của địa phương là kiên trì tuyên truyền, vận động các hộ tự giác tháo dỡ công trình, nhưng không để tình trạng chây ỳ, kéo dài làm ảnh hưởng đến kỷ cương pháp luật và hiệu quả quản lý, sử dụng đất.

Qua rà soát, kiểm tra, khu vực bãi Phượng Cách, Sơn Trung có 32 trường hợp nhà xưởng, công trình vi phạm, gồm 18 trường hợp thuê thầu đất công đã hết hạn và 14 trường hợp tự ý xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công. UBND xã đã triển khai các biện pháp xử lý theo quy định, yêu cầu các hộ di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình vi phạm và bàn giao lại mặt bằng cho chính quyền địa phương quản lý.

Các trường hợp vi phạm đất đai tại khu vực bãi Phượng Cách và Sơn Trung đang được đẩy nhanh xử lý. Ảnh: Khắc Khải

Đối với 18 trường hợp thuê thầu đất công đã hết hạn, UBND xã đã ban hành thông báo yêu cầu các hộ tự giác tháo dỡ công trình, hoàn trả mặt bằng. Kết quả kiểm tra cho thấy, có 3 hộ đã hoàn thành việc phá dỡ nhà xưởng, bàn giao đất; 9 hộ đã tháo dỡ phần khung, kết cấu sắt thép nhưng vẫn còn tường xây; 5 hộ đang tiếp tục tháo dỡ khung thép; 1 hộ mới tháo dỡ một phần nhỏ mái tôn rồi dừng triển khai trong nhiều ngày.

Đối với 14 trường hợp tự ý xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công, UBND xã đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt 13 trường hợp. Các hộ đã nộp tiền phạt, riêng trường hợp ông H.V.D chưa thực hiện nghĩa vụ này. Đồng thời, UBND xã đã ban hành quyết định cưỡng chế đối với 11 trường hợp và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý các trường hợp còn lại theo quy định.

Tiến độ khắc phục vi phạm trong nhóm này vẫn còn chậm. Qua rà soát, đến nay có 2 hộ đã tháo dỡ phần kết cấu sắt thép, 4 hộ đang tháo dỡ khung thép, trong khi 8 hộ chưa thực hiện tháo dỡ công trình. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xác định rõ tiến độ đối với từng trường hợp, tránh tình trạng cam kết nhưng không thực hiện hoặc chỉ tháo dỡ một phần rồi kéo dài thời gian khắc phục.

Trước đó, ngày 9-10, UBND xã đã tổ chức làm việc với 14 hộ có công trình vi phạm, yêu cầu các hộ tự giác tháo dỡ, khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước ngày 27-10. Tại buổi làm việc, các hộ được thông tin về quy trình xử lý, trách nhiệm chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền và yêu cầu hoàn trả mặt bằng theo quy định pháp luật.

Để tạo điều kiện cho các hộ chủ động tháo dỡ, di chuyển tài sản, UBND xã phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét hỗ trợ cấp điện phục vụ thi công trên cơ sở đề nghị và cam kết sử dụng đúng mục đích. Việc hỗ trợ được kiểm soát chặt chẽ về thời gian, phạm vi sử dụng, bảo đảm phục vụ trực tiếp quá trình tháo dỡ, không để phát sinh vi phạm mới.

Không để vi phạm kéo dài, bảo đảm xử lý đúng pháp luật

Thực tế cho thấy, xử lý các công trình vi phạm đất đai không chỉ dừng lại ở việc ban hành quyết định xử phạt mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc vận động người dân tự giác khắc phục hậu quả cần đi đôi với kiểm tra, giám sát tiến độ và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định đối với trường hợp không chấp hành.

Đoàn công tác xã Quốc Oai kiểm tra thực tế, đôn đốc tiến độ xử lý các công trình vi phạm tại khu vực bãi Phượng Cách, Sơn Trung. Ảnh: Khắc Khải

Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai Nguyễn Hữu Sơn yêu cầu các cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng tiếp tục bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Công tác tuyên truyền, vận động phải được thực hiện kiên trì, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đồng thời, các hộ vi phạm phải nghiêm túc thực hiện cam kết, khẩn trương tháo dỡ toàn bộ công trình, di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng.

Công an xã phối hợp với Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các hộ thực hiện đúng yêu cầu. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để tổ chức cưỡng chế đối với những trường hợp cố tình không chấp hành, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, việc tạo điều kiện cho các hộ tháo dỡ phải gắn với trách nhiệm thực hiện đúng cam kết. Những trường hợp đã được hướng dẫn, hỗ trợ nhưng vẫn chậm triển khai hoặc cố tình kéo dài thời gian không thể trở thành nguyên nhân làm đình trệ công tác xử lý chung. Vì vậy, việc theo dõi tiến độ cần được thực hiện cụ thể đối với từng hộ, từng hạng mục công trình, gắn với thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị được giao nhiệm vụ.

Cùng với xử lý các trường hợp tồn tại, xã Quốc Oai cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất công, đất nông nghiệp; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Với phương châm vận động, hỗ trợ các hộ tự giác chấp hành nhưng kiên quyết xử lý trường hợp cố tình vi phạm, xã Quốc Oai đang tập từng bước khôi phục hiện trạng đất, lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý và sử dụng đất trên địa bàn.