Lâm Bình Chi đẹp nhất

Lâm Bình Chi là một trong những nhân vật có số phận nhiều bi kịch trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung. Sinh ra trong gia đình giàu có, là thiếu gia của Phước Oai tiêu cục, nhân vật ban đầu sở hữu vẻ ngoài khôi ngô, tính cách có phần kiêu ngạo nhưng vẫn mang nét ngây thơ của một công tử được nuông chiều. Tuy nhiên, những biến cố liên tiếp khiến gia đình tan nát đã đẩy Lâm Bình Chi vào con đường trả thù, đồng thời làm thay đổi hoàn toàn tính cách.

Trong phiên bản Tiếu Ngạo Giang Hồ năm 1996 của TVB, Hà Bảo Sinh đảm nhận vai diễn này và nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ ngoại hình phù hợp với nguyên tác. Nam diễn viên sở hữu gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đường nét hài hòa cùng vóc dáng thanh mảnh. Thay vì vẻ ngoài mạnh mẽ, gai góc thường thấy ở những nhân vật kiếm hiệp, Hà Bảo Sinh mang đến hình ảnh một thiếu gia có diện mạo thư sinh, toát lên sự thanh nhã và có phần mong manh.

Hà Bảo Sinh được khen sở hữu diện mạo phù hợp với hình tượng Lâm Bình Chi trong nguyên tác Kim Dung.

Đây cũng là điểm khiến phiên bản Lâm Bình Chi năm 1996 có sức hút riêng. Ở những phân đoạn đầu, ngoại hình sáng cùng thần thái kiêu hãnh của Hà Bảo Sinh giúp nhân vật hiện lên đúng chất một thiếu gia sống trong nhung lụa. Khi câu chuyện chuyển sang những biến cố đau thương, vẻ ngoài ấy lại tạo nên sự tương phản với tâm lý ngày càng phức tạp, lạnh lùng và cực đoan của nhân vật.

Bên cạnh Hà Bảo Sinh, vai Lâm Bình Chi còn được thể hiện qua nhiều phiên bản khác. Trong bản năm 2001, Lý Giải đảm nhận nhân vật, mang đến một hình tượng có nét riêng về diện mạo và diễn xuất. Đến phiên bản năm 2018, Trần Tấn tiếp tục thử sức với vai diễn này. Mỗi diễn viên đều có cách xây dựng nhân vật khác nhau, từ tạo hình đến biểu đạt những chuyển biến nội tâm.

Dẫu vậy, nếu xét riêng về ngoại hình, Hà Bảo Sinh vẫn là lựa chọn nổi bật đối với những khán giả yêu thích hình tượng Lâm Bình Chi có vẻ đẹp thư sinh, công tử. Gương mặt thanh tú của nam diễn viên đặc biệt phù hợp với xuất thân nhân vật trước khi những biến cố cuộc đời xảy đến.

Vai Lâm Bình Chi giúp Hà Bảo Sinh để lại dấu ấn trong lòng khán giả yêu phim kiếm hiệp.

Ngoài Tiếu Ngạo Giang Hồ, Hà Bảo Sinh từng tham gia nhiều tác phẩm truyền hình đáng chú ý của TVB như Anh Hùng Xạ Điêu, Tế Công và Bạch Phát Ma Nữ Truyện. Khi sự nghiệp diễn xuất đang được quan tâm, nam diễn viên bất ngờ rời xa làng giải trí. Năm 2005, anh xuất gia với pháp danh Đạo Sinh, lựa chọn cuộc sống tu hành thay vì tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Nhiều năm trôi qua, Hà Bảo Sinh không còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng nhưng hình ảnh Lâm Bình Chi của anh vẫn được khán giả nhớ đến. Với lợi thế ngoại hình cùng khí chất phù hợp, nam diễn viên đã để lại một phiên bản đáng chú ý của nhân vật kiếm hiệp này trên màn ảnh.