Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị cho sự trở lại

Không Thể Có Được Tất Cả Cùng Một Lúc là dự án mini-series được giới thiệu trong danh sách phim mới của nền tảng iQIYI. Tác phẩm thuộc Nhà hát Vi Trần, với Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai nữ chính. Sự chú ý dành cho bộ phim phần lớn đến từ nội dung khác biệt cùng màn hóa thân đặc biệt của nữ diễn viên.

Điểm đáng chú ý của dự án nằm ở câu chuyện về hai phiên bản khác nhau của cùng một con người. Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận nhân vật Vệ Lam, người có cơ hội gặp gỡ một bản thể khác của chính mình. Một người là nhà văn thành đạt tại Bắc Kinh, người còn lại là nội trợ sống ở thị trấn nhỏ Phúc Kiến. Sau một sự cố máy bay hạ cánh khẩn cấp vì bão, hai người gặp nhau và quyết định hoán đổi cuộc sống, mở ra hành trình khám phá những lựa chọn, mong muốn và ngã rẽ mà mỗi người từng bỏ lỡ.

Địch Lệ Nhiệt Ba thử thách bản thân với vai diễn kép trong dự án mới.

Việc đảm nhận hai phiên bản nhân vật cũng tạo nên thử thách riêng cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Dù cùng mang tên Vệ Lam và có sự tương đồng về ngoại hình, hai người phụ nữ lại đại diện cho những trải nghiệm, lựa chọn và hướng đi khác nhau. Nữ diễn viên cần tạo ra sự phân biệt trong cách thể hiện để khán giả cảm nhận được cá tính riêng của từng phiên bản, thay vì chỉ dựa vào sự thay đổi về tạo hình.

Bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, phim còn có sự góp mặt của Trần Hạo Sâm, Nghiêm Khoan, Diệp Đồng, Chu Ân, Thường Hoa Sâm và Từ Mộng Khiết. Dự án do Ông Tử Quang đảm nhận vai trò giám chế, Ngô Thần Thành làm đạo diễn, với sự tham gia biên kịch của Lư Văn Oánh và Vương Nhất Dự. Sự kết hợp giữa dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ cùng ê-kíp sản xuất là một trong những yếu tố khiến tác phẩm nhận được sự chú ý.

Đặc biệt, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Lam, một màu xanh khác của nhà văn Nhật Bản Yamamoto Fumio. Tác phẩm khai thác chủ đề hoán đổi cuộc sống, những lựa chọn cá nhân và hành trình đối diện với chính mình. Thay vì chỉ tập trung vào yếu tố kỳ ảo, câu chuyện còn mở ra những suy ngẫm về hạnh phúc, sự hài lòng và những điều con người luôn mong muốn có được trong cuộc đời.

Với Địch Lệ Nhiệt Ba, Không Thể Có Được Tất Cả Cùng Một Lúc là dự án đáng chú ý khi nữ diễn viên có cơ hội thử nghiệm màu sắc nhân vật mới. Sau nhiều vai diễn thuộc các dòng phim tình cảm, cổ trang và hiện đại, việc thể hiện hai phiên bản của cùng một nhân vật mang đến cơ hội để cô chứng minh khả năng biến hóa trên màn ảnh.

Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại với màu sắc vai diễn mới lạ.

Hiện tại, khán giả vẫn chờ đợi thông tin chính thức về lịch phát sóng của bộ phim trên iQIYI. Sự tò mò dành cho câu chuyện hai cuộc đời cùng tồn tại, kết hợp với màn hóa thân kép của Địch Lệ Nhiệt Ba, được kỳ vọng sẽ giúp tác phẩm trở thành một trong những dự án đáng chú ý của nữ diễn viên.