Lee Seo Jin tạo bất ngờ cho Hwasa

Màn kết hợp bất ngờ này diễn ra vào ngày 31/10 tại Nep Festa, một sự kiện kéo dài ba ngày dành cho các thành viên Naver Plus Membership, được tổ chức tại Anderson C Seongsu, Seoul.

Khi Hwasa đang biểu diễn bằng chân trần, Lee Seo Jin bất ngờ bước lên sân khấu, trên tay cầm một chiếc giày cao gót màu trắng của cô. Hwasa tinh nghịch ném chiếc giày sang một bên rồi tiến về phía Lee Seo Jin để cùng thực hiện một điệu nhảy ngẫu hứng.

Lee Seo Jin nắm lấy tay cô, dẫn dắt cô xoay một vòng. Cả hai trao nhau những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy ăn ý. Khi bài hát kết thúc, Hwasa đưa micro về phía Lee Seo Jin, khiến anh cất giọng trầm ấm nói lời “tạm biệt”. Khoảnh khắc này đã nhận được những tràng pháo tay và tiếng reo hò nồng nhiệt từ khán giả.

Sự xuất hiện bất ngờ này được ghi hình cho chương trình tạp kỹ 'Secretary Jin' của đài SBS, trong đó Lee Seo Jin và Kim Kwang Kyu đảm nhận vai trò trợ lý cá nhân, hỗ trợ sát sao cho các khách mời nổi tiếng. Chương trình được phát sóng vào lúc 23h10 (giờ Hàn Quốc) mỗi thứ Sáu hằng tuần.

Các đoạn clip về màn trình diễn đầy thú vị này nhanh chóng lan truyền trên mạng, khiến người xem vô cùng thích thú trước sự kết hợp đầy bất ngờ giữa hai nghệ sĩ.