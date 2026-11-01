Lễ cưới của 'chuyên gia trong các vai bác sĩ' của 'Penhouse'

Cả hai gặp nhau lần đầu khi cùng tham gia bộ phim truyền hình Return của đài SBS vào năm 2018. Sau một thời gian dài gắn bó, họ quyết định tiến tới hôn nhân vào hôm nay.

Yoon Jong Hoon từng đăng tải một bức thư viết tay trên diễn đàn người hâm mộ của mình: "Tôi đã tìm thấy một người bạn đời quý giá, và chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau bước đi trên chặng đường đời. Tôi sẽ sống với tinh thần trách nhiệm, cả trong vai trò một người chồng lẫn một diễn viên".

Han Eun Seo cũng chia sẻ một thông điệp trên mạng xã hội, mô tả người bạn đời của mình là một người luôn ở bên cạnh và dành cho cô tình yêu thương ấm áp suốt một thời gian dài: "Là bạn đời của nhau, chúng tôi sẽ trân trọng và yêu thương đối phương khi cùng đồng hành trên chặng đường phía trước". Được biết, bạn diễn trong phim Return là Park Ki Woong sẽ đảm nhận vai trò chủ hôn, còn Bong Tae Gyu sẽ phát biểu chúc mừng.

Yoon Jong Hoon ra mắt khán giả qua bộ phim truyền hình Monstar (2013) của đài tvN, sau đó góp mặt trong nhiều tác phẩm như Reply 1994, Return và loạt phim The Penthouse. Han Eun-seo, người bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ ​​bộ phim King Sejong the Great (2008) của đài KBS 2TV, cũng từng tham gia các dự án như Will It Snow for Christmas?, High Kick! Revenge of the Short Legged và Phantom.