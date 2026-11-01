T.O.P gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ

T.O.P (Choi Seung-hyun), ca sĩ kiêm diễn viên từng là thành viên nhóm nhạc BIGBANG, đã gửi lời xin lỗi dài trên mạng xã hội sau khi có thông báo rằng một trang web dành cho người hâm mộ lâu năm, nơi đã ủng hộ anh suốt 20 năm qua sẽ chính thức đóng cửa. Trong đó, anh viết: "Tôi muốn bày tỏ tấm lòng chân thành của mình đến các quản trị viên của 'Choi Seung-hyun.com', những người đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt 20 năm dài vừa qua. Ngay cả những lúc tôi khó có thể tin vào bản thân, bạn vẫn tin tưởng tôi, mang lại cho tôi sức mạnh để tiếp tục sáng tạo âm nhạc. Tôi sẽ không bao giờ quên thời gian, công sức và sự tận tâm chân thành mà bạn đã dành cho tôi".

Anh nói tiếp: "Tôi thực sự hy vọng rằng những năm tháng quý giá chúng ta đã đồng hành cùng nhau sẽ không kết thúc trong những hiểu lầm hay để lại bất kỳ tổn thương nào. Tôi hiểu rõ rằng sự quan tâm và tình cảm mà mọi người dành cho tôi không phải là điều hiển nhiên. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến đội ngũ quản lý và những người hâm mộ đã phải chịu tổn thương vì tôi".

Ban quản trị trang web này chỉ trích công ty quản lý vì thiếu sự trao đổi, đùn đẩy trách nhiệm sang cho người hâm mộ, cũng như thái độ coi sự tận tâm của người hâm mộ là điều đương nhiên. Họ kêu gọi công ty "từ bỏ sự kiêu ngạo khi mặc định rằng người hâm mộ sẽ tự mình lo liệu mọi thứ". Mặc dù công ty quản lý, Top Spot Pictures, sau đó đã đưa ra lời xin lỗi, nhưng những chỉ trích vẫn tiếp diễn, buộc T.O.P phải đích thân lên tiếng giải quyết vấn đề.

Trong khi đó, T.O.P vừa phát hành album solo dài mang tên ANOTHER DIMENSION và hiện đang tích cực tham gia các hoạt động quảng bá. Tháng trước, anh cũng chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Nana, cựu thành viên nhóm nhạc After School.