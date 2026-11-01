Điều gì khiến Kim Yoo Jung thuê nhà dù sở hữu khối tài sản trị giá hàng tỷ won?

UN Village tại Hannam-dong, quận Yongsan, Seoul, nổi tiếng là một trong những khu dân cư thượng lưu và độc quyền bậc nhất Hàn Quốc. Với tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp hướng ra sông Hàn cùng hệ thống an ninh đẳng cấp, nơi đây đã trở thành chốn an cư biểu tượng dành cho giới siêu giàu và các 'ngôi sao' hàng đầu quốc gia. Nữ diễn viên Kim Yoo Jung, người bắt đầu sự nghiệp từ khi còn là sao nhí và đến nay đã có 24 năm hoạt động trong ngành giải trí cũng từng được biết đến là cư dân tại khu vực này.

Tuy nhiên, gần đây có thông tin cho biết cô đã rời khỏi Hannam-dong và hiện đang sống tại một căn hộ ở Geumho-dong, Seongdong-gu, Seoul theo hình thức thuê nhà trả tiền hằng tháng kèm tiền đặt cọc.

Một số người đã đưa ra nhiều suy đoán khác nhau về sự thay đổi nơi ở của cô. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn vào các xu hướng trên thị trường bất động sản cũng như cách giới thượng lưu quản lý dòng tiền, chúng ta sẽ thấy một góc nhìn khác. Quyết định gần đây của Kim Yoo Jung không nên chỉ được xem xét dưới khía cạnh chi phí nhà ở, mà cần được nhìn nhận như một phần trong chiến lược quản lý tài sản thận trọng và chủ động.

Các chuyên gia bất động sản đang ghi nhận xu hướng ngày càng phổ biến về việc thuê nhà trả tiền hằng tháng trong phân khúc căn hộ cao cấp. Xu hướng này xuất phát từ việc ngày càng có nhiều cá nhân giàu có nhận thấy rằng, thay vì bỏ ra hàng tỷ won để mua đứt một bất động sản, việc duy trì tính thanh khoản bằng tiền mặt sẽ mang lại nhiều lợi thế hơn hẳn.

Một điểm thú vị trong lựa chọn của Kim Yoo Jung tại Geumho-dong (quận Seongdong-gu) là nơi đây không chỉ đơn thuần là một chốn an cư mới, mà còn là địa điểm gắn liền với những kết nối cá nhân sâu sắc của cô. Từng sinh ra tại Geumho-dong và theo học trường Tiểu học Geumho ở đó, khu vực này đóng vai trò như một nền tảng chứa đựng biết bao kỷ niệm thời thơ ấu của cô. Thay vì chọn những khu phố thượng lưu, hào nhoáng vốn được nhiều người săn đón, cô đã quay trở về với một không gian thân thuộc, nơi bắt nguồn từ chính lịch sử cá nhân của mình, qua đó cho thấy cô ưu tiên giá trị thực tiễn hơn là vị thế bên ngoài.

Cách tiếp cận thực tế trong việc ra quyết định này cũng phản ánh đúng hành trình sự nghiệp diễn xuất của cô. Kim Yoo Jung, người bắt đầu sự nghiệp từ năm 2003 với vai trò mẫu nhí trong một quảng cáo đồ ăn nhẹ, được xem là hình mẫu tiêu biểu cho sự chuyển mình thành công từ một 'ngôi sao nhí' thành diễn viên trưởng thành. Sau khi đảm nhận các phiên bản thời trẻ của những nữ chính nổi tiếng trong nhiều tác phẩm ăn khách, cô đã chứng minh qua bộ phim Mặt Trăng ôm Mặt Trời (2012) rằng, một diễn viên nhí không chỉ dừng lại ở vai trò hỗ trợ, mà hoàn toàn có khả năng dẫn dắt cốt truyện và tạo nên thành công cho cả một bộ phim.

Kể từ đó, cô đã rũ bỏ hình ảnh "ngôi sao nhí" một cách đầy tự nhiên thông qua việc thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, từ phim hiện đại đến cổ trang, tiêu biểu như Mây họa ánh trăng, Bầu trời rực đỏ, Cửa hàng tiện lợi Saet-byul và Chàng quỷ của tôi. Đặc biệt, trong loạt phim gốc Dear X ra mắt năm 2025, cô đã thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng vượt bậc khi hóa thân vào một nhân vật phản diện đầy gai góc và đáng sợ.

Các đồng nghiệp và đạo diễn từng làm việc cùng Kim Yoo Jung đều công nhận sự trưởng thành đáng kinh ngạc của cô. Có thể nói, chính sự kiên định đã giúp cô tự tạo dựng con đường riêng trong một thế giới giải trí đầy áp lực và luôn bị soi xét kỹ lưỡng và chính điều đó cũng được thể hiện rõ nét qua cách cô đưa ra các quyết định cá nhân, chẳng hạn như việc lựa chọn nơi ở cho bản thân.

Sau khi chuyển nơi ở để tối ưu hóa các lợi ích thiết thực và tính thanh khoản cho tài sản của mình, Kim Yoo Jung vẫn tiếp tục cho thấy sự tận tâm kiên định đối với sự nghiệp diễn xuất. Cô đã có màn tái xuất thành công trên màn ảnh nhỏ với vai Lee Ga-kyung trong bộ phim truyền hình cuối tuần 100 Days of Lies (tạm dịch: 100 ngày dối trá) của đài tvN, tác phẩm hiện đã đi được một nửa chặng đường. Lấy bối cảnh tại Gyeongseong vào năm 1932, Kim Yoo Jung đảm nhận vai kép: một nữ đạo chích tài ba nhất thành phố và một đặc vụ nằm vùng thâm nhập vào Phủ Tổng đốc Nhật Bản tại Triều Tiên. Qua vai diễn này, cô đã để lại ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc trong từng tập phim.

Thay vì chạy theo danh tiếng xã hội từ những địa điểm như "UN Village" hay đặt nặng tư duy sở hữu bất động sản theo quan niệm truyền thống, cô chọn ưu tiên tính thanh khoản của dòng tiền và sự thuận tiện trong cuộc sống thường nhật, một cách quản lý tài sản đầy khôn ngoan. Song song đó, cô không ngừng mở rộng phạm vi diễn xuất mà không tự đặt ra bất kỳ giới hạn nào cho bản thân. Thay vì chú trọng vào vẻ bề ngoài, nữ nghệ sĩ với 24 năm kinh nghiệm trong nghề này đã hoàn toàn làm chủ cuộc sống, tập trung vào những giá trị cốt lõi. Đây là một hướng đi thông minh và đầy chủ đích, giúp cô giành được sự tin tưởng cũng như sự đồng cảm từ công chúng.