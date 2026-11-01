Lisa BLACKPINK hồi tưởng về quá trình đào tạo nghiêm khắc

Trong một cuộc phỏng vấn do THE STANDARD knd công bố, Lisa hồi tưởng lại thời điểm mới đặt chân đến Hàn Quốc, khi cô chỉ biết vỏn vẹn vài từ như “Xin chào” và “Tôi là Lisa”. Để đẩy nhanh quá trình học tập, những người xung quanh được cho là đã được yêu cầu chỉ giao tiếp với cô bằng tiếng Hàn.

Lisa chia sẻ rằng, ngay cả các bài học tiếng Hàn cũng được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Hàn, khiến cô không ít lần cảm thấy bối rối và suýt bật khóc. Tuy nhiên, cô thừa nhận rằng, phương pháp “đắm mình” trong ngôn ngữ này cuối cùng đã giúp cô tiến bộ nhanh chóng. Những cuộc trò chuyện thường ngày với Jisoo, bao gồm cả những lần tán gẫu kéo dài khi đi mua sắm hay đi tàu điện ngầm cũng góp phần củng cố kỹ năng của cô. Hiện tại, cô thậm chí cảm thấy thoải mái khi sử dụng tiếng Hàn hơn là tiếng Anh.

Các đoạn clip ngắn từ cuộc phỏng vấn đã tạo ra những phản ứng trái chiều trên mạng. Một số người chỉ trích chia sẻ của Lisa, trong khi người hâm mộ lại cho rằng các đoạn trích này thiếu ngữ cảnh. Họ nhấn mạnh rằng, Lisa nhắc đến phương pháp nghiêm khắc đó như một yếu tố giúp cô trở nên thông thạo ngôn ngữ, chứ không phải với ý định chỉ trích.

Trong khi đó, Lisa đã phát hành EP solo gồm sáu ca khúc mang tên PRESS PLAY vào ngày 23/10. Sản phẩm này nối tiếp album solo dài đầu tay của cô, ALTER EGO, được ra mắt vào tháng 2/2025.