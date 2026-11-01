Quân A.P bắt tín hiệu của buitruonglinh, đám cưới sẽ có 'Thế Giới Của Anh'?

Trong buổi livestream mới đây, buitruonglinh khiến netizen thích thú khi chia sẻ về khả năng nhận biểu diễn tại các đám cưới. Theo đó, nam ca sĩ cho biết sẽ cùng 4 Anh Trai Dương Domic, CONGB, WEAN và nghệ sĩ piano Vận Toàn mang ca khúc Thế Giới Của Anh đến góp vui trong ngày trọng đại của các cặp đôi nếu nhận được lời mời phù hợp.

buitruonglinh chia sẻ khả năng sẽ nhận hát đám cưới trong livestream. Nguồn: @ilynh_znie

Ngay sau đó, Quân A.P nhanh chóng để lại bình luận nhắc đến buitruonglinh, bày tỏ mong muốn hai anh em có thể trao đổi thêm. Động thái này khiến khán giả háo hức mong đợi sự xuất hiện đặc biệt của cả team trong đám cưới của Quân A.P và Lê Khánh.

Quân A.P nhanh chóng bắt tín hiệu từ buitruonglinh

Trước đó, Thế Giới Của Anh với concept đám cưới đã nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ mong muốn được mời cả team Dương Domic đến biểu diễn trong đám cưới của mình. Vì vậy, lời ngỏ ý từ buitruonglinh càng khiến ý tưởng này trở nên thú vị hơn bao giờ hết.