Khán giả đòi bỏ xem vì Ngọc Điệm Thu lộ kết thúc bi thảm như Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn

Trưa ngày 1/11, nhiều khán giả đã có thể xem sớm trọn bộ Ngọc Điệm Thu và từ đó biết được kết cục của phim. Dẫu biết rằng phim có bối cảnh chiến tranh khó mà tạo ra đoạn kết ngọt ngào viên mãn, người xem vẫn buồn bã khi thấy nam chính Ngu Sưởng Hiên ra đi nơi chiến trường. Những giây phút cuối đời, thiếu gia nhà họ Ngu đã nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên Diệp Bình Quân. Còn nữ chính thì ở vậy nuôi dạy con trai của hai người, và cậu bé vẫn không ngừng chờ đợi ngày cha trở về. Đoạn kết phim khiến khán giả vô cùng tiếc nuối, chỉ mong Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân sẽ có cuộc sống bình yên, hạnh phúc mãi mãi ở một vũ trụ khác.

Cái kết buồn của Ngọc Điệm Thu.

Cái kết của Ngọc Điệm Thu cũng làm nhiều người liên tưởng đến Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn. Nam chính Mộ Dung Thanh Dịch vì muốn ngăn chặn âm mưu phát tán chất độc nên chấp nhận hy sinh khi chiến đấu với kẻ thù. Trước khi qua đời, Thanh Dịch vẫn mơ về cuộc sống hạnh phúc bên Nhậm Tố Tố và người thân. Còn Nhậm Tố Tố phải cố nén đau thương mất mát để nuôi con khôn lớn.

Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn cũng kết thúc trong ly biệt.

Không chỉ đụng hàng phần kết thúc, hai phim Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn và Ngọc Điệm Thu có khá nhiều điểm trùng hợp khác. Nam chính đều là thiếu gia nhà quân phiệt, nữ chính người thì phải giả chết người thì mất trí nhớ do hoàn cảnh chiến tranh. Trong Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn, cặp đôi chính gặp lại trong tình cảnh éo le khi Nhậm Tố Tố đang là chị dâu của Mộ Dung Thanh Dịch. Còn ở Ngọc Điệm Thu, lúc Ngu Sưởng Hiên thừa nhận tình cảm dành cho vợ thì Diệp Bình Quân chẳng còn nhận ra anh là ai. Và sau bao nhiêu trắc trở, những tưởng sẽ trọn đời bên nhau thì họ vẫn bị số phận chia xa mãi mãi.