TripleS đẩy mạnh các hoạt động tại Nhật Bản

Công ty quản lý của nhóm, Modhaus, thông báo vào ngày 1/11: "tripleS zenith đã chính thức phát hành đĩa đơn tiếng Nhật mới mang tên See You trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu vào lúc nửa đêm hôm nay".

Ca khúc mới See You của tripleS zenith xoay quanh chủ đề "sự sụp đổ" (collapse), với âm thanh tinh tế cùng phần lời ca được lồng ghép trong một bản phối có nhịp độ chậm.

Kể từ tháng 8/2026, tripleS đã liên tục phát hành các đĩa đơn tiếng Nhật vào ngày đầu tiên mỗi tháng, thông qua các nhóm nhỏ (unit) được gọi là "msnz" (viết tắt của moon, sun, neptune và zenith). Những sản phẩm này nằm trong một chuỗi câu chuyện lớn hơn, hướng tới album phòng thu tiếng Nhật đầu tiên của nhóm mang tên ASSEMBLE26 LOVE&POP pt.3, dự kiến ​​ra mắt vào tháng 1/2027.

Trong khi đó, tripleS vừa khép lại thành công hai đêm diễn thuộc chuyến lưu diễn thế giới ANDLESS in Tokyo vào ngày 31/10. Sắp tới, nhóm sẽ tiếp tục hành trình với chuyến lưu diễn ANDLESS in North America, bắt đầu bằng buổi biểu diễn tại Toronto, Canada vào ngày 11/11.