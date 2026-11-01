AI 'hồi sinh' cuộc đại chiến của Ngộ Không với Kim Giác và Ngân Giác đẹp mê mẩn

Một video AI mới tiếp tục tái hiện Tây Du Ký khi dựng lại trận chiến giữa Tôn Ngộ Không và hai đại vương Kim Giác, Ngân Giác. Video thu hút người xem nhờ hình ảnh hoành tráng và những cảnh giao tranh được dàn dựng như phim điện ảnh.

Hình ảnh Ngộ Không cướp được hồ lô của Ngân Giác trong video.

Trong video, Tôn Ngộ Không đối đầu hai đại vương Kim Giác và Ngân Giác, hai nhân vật quen thuộc với người xem Tây Du Ký. Hai anh em xuất hiện với tạo hình mới đầy đáng sợ, đối diện Ngộ Không trong không gian núi non đậm chất huyền ảo. AI dựng cảnh với ánh sáng, khói bụi và hiệu ứng chuyển động chi tiết, tạo cảm giác như một cảnh quay của phim bom tấn.

Các pha giao đấu được thể hiện dồn dập, trong đó Ngộ Không một mình chống lại hai anh em nhà yêu quái. Nhân vật được khắc họa nhanh nhẹn, linh hoạt, còn hai đại vương liên tục phối hợp tấn công, khiến trận đấu thêm phần căng thẳng và kịch tính.

Sự kết hợp giữa cốt truyện kinh điển và công nghệ AI khiến nhiều khán giả thích thú. Không ít người cho rằng cách tái hiện này giúp những phân đoạn quen thuộc của Tây Du Ký trở nên mới mẻ, hấp dẫn hơn với khán giả hiện đại.