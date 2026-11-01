Màn cổ vũ Quán quân Olympia 2026 gây sốt, 'Đại Khải Hoàn' được viết lời mới

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh lớp 12 Sử 1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã trở thành Quán quân Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26. Không chỉ lối chơi xuất sắc của Anh Đức, phần cổ vũ cho cậu bạn tại điểm cầu Bảo tàng Hà Nội cũng đang gây sốt khắp cõi mạng.

Chiến thắng của Anh Đức mang về năm thứ 2 liên tiếp THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có học sinh là chủ nhân vòng nguyệt quế Chung kết năm của Đường Lên Đỉnh Olympia.

Toàn cảnh màn trình diễn cổ vũ cho Đoàn Lê Anh Đức tại điểm cầu Hà Nội. Nguồn: VTV

Để cổ vũ cho nam sinh chuyên Sử, màn cổ vũ cũng mang đậm tính sử thi. Màn trình diễn "Tiến sĩ võ" được lấy cảm hứng từ cuộc thi thời xưa, không chỉ để tìm ra người có võ nghệ cao cường, mà còn nêu cao tinh thần thượng võ, bản lĩnh, sắc bén và tầm nhìn chiến lược của anh tài nước Việt.

Màn cổ cũ hoành tráng có sự tham gia của các bạn học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cùng phần biểu diễn đến từ nhóm võ nhạc Vovinam, Long Thành xạ nghệ, CLB kỵ xạ Việt Nam, The Flame. Từ màn rước cờ, tỉ võ, cưỡi ngựa bắn cung trúng hồng tâm tương ứng với từng vòng thi tại Chung kết năm Olympia 2026... - tất cả đều chỉn chu, hoành tráng, hào hùng, chuyên nghiệp và mãn nhãn.

Ảnh: Duy Phạm/TPO

Ca khúc được chọn làm nhạc biểu diễn là Đại Khải Hoàn (The Flob), ngay lập tức khiến cõi mạng náo loạn. Đặc biệt, phần verse 1 của bài hát là lời mới hoàn toàn, được Gia Lộc viết lại, thu bằng giọng Bắc. Thay đổi này được cả fan và dân mạng nói chung khen ngợi hết lời vì độ tinh tế do ca khúc vang lên tại điểm cầu Hà Nội.

Lời mới của "Đại Khải Hoàn" (phiên bản Chung kết năm Olympia 26) được Gia Lộc chia sẻ trên Threads ngay sau khi chương trình diễn ra.

Khán giả còn "ỏ (kéo dài)" ở một điểm chính là sự hội tụ của "quá nhiều năng lượng Anh Tài" tại Chung kết năm Olympia 2026. "Anh tài" It’s CHARLES. là ca sĩ khách mời biểu diễn tại trường quay chính. Ở điểm cầu Phú Thọ, ca khúc Tiếng Ru Cội Nguồn của Liên minh Nguyên Tố Mỹ Mãn vang lên ở phần cổ vũ.

Tại điểm cầu Hà Nội chọn Đại Khải Hoàn - ca khúc thuộc sân khấu "Dũng sĩ". Dàn "Anh tài" phải trải qua tuyển chọn "cực gắt" để chọn ra 3 "Dũng sĩ" được biểu diễn Đại Khải Hoàn tại công diễn 4 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Người nhận được bình chọn cao nhất có quyền lợi cứu một "Anh tài" bị loại. Từ ý nghĩa này, một dân mạng bình luận: "Quán quân Olympia 26 đến từ nơi Đại Khải Hoàn - sân khấu "Dũng sĩ" vang lên, nghĩ đã thấy sởn da gà, sự trùng hợp quá đỉnh cao".