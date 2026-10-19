Làm 'biệt thự' cho ong dú

Thiết kế “nhà” cho ong

Sinh ra và lớn lên ở vùng Bảy Núi, từ nhỏ anh Nguyễn Trung Thành đã quen với những tổ ong dú - loài ong bản địa thường làm tổ trong các hốc cây, khe đá. Vì kích thước nhỏ, sản lượng mật không cao nên trước đây loài ong này ít được người dân chú ý. Với anh Thành, những tổ ong nhỏ bé ấy lại mở ra một hướng làm kinh tế khác.

Khoảng năm 2016, anh bắt đầu nuôi ong dú. Thời gian đầu, anh chủ yếu nuôi để tìm hiểu tập tính, theo dõi quá trình sinh trưởng và nhân đàn. Mô hình khi ấy chỉ có khoảng 10 tổ.

Anh Nguyễn Trung Thành với mô hình “Nuôi và khai thác mật ong dú trong vườn cây ăn trái kết hợp trồng cây thảo dược”

“Con ong này nhỏ, sản lượng mật thấp nên trước đây ít người nuôi. Nhưng nếu chỉ nhìn vào sản lượng thì khó thấy hết giá trị của nó”, anh Thành chia sẻ.

Để hiểu rõ hơn về loài ong bản địa, anh tìm hiểu nhiều mô hình nuôi khác nhau, đồng thời nghiên cứu cách thiết kế tổ phù hợp với tập tính tự nhiên của ong.

Sau quá trình thử nghiệm, anh thực hiện đề tài “Thử nghiệm mô hình nuôi và khai thác mật ong dú (Meliponini) trong vườn cây ăn trái kết hợp trồng xen kẽ một số cây thảo dược tại vùng núi Tịnh Biên”.

Đề tài được nghiệm thu cấp cơ sở vào năm 2025, trở thành nền tảng để anh tiếp tục hoàn thiện quy trình nuôi, nhân đàn và khai thác sản phẩm. Điểm đặc biệt trong mô hình của anh Thành là những chiếc tổ ong được thiết kế riêng, mô phỏng môi trường sống tự nhiên.

Theo anh Thành, cấu trúc tổ phù hợp giúp quá trình nhân đàn, tách đàn thuận lợi hơn, hạn chế ảnh hưởng đến đàn ong. Khi đến thời điểm, người nuôi có thể tách một phần đàn để hình thành tổ mới. Từ 10 tổ ban đầu, mô hình của anh Thành tăng lên khoảng 80 tổ sau vài năm. Đến nay, số lượng ong dú được anh quản lý và phát triển khoảng 1.000 tổ.

“Điều đáng ghi nhận ở anh Thành là từ một mô hình xuất phát từ niềm đam mê, anh đã kiên trì nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm và từng bước mở rộng cho người dân. Đây cũng là tinh thần mà tổ chức Đoàn mong muốn lan tỏa trong phong trào thanh niên khởi nghiệp”. Anh Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang

Không gian nuôi cũng được bố trí cùng các loại cây hoa, cây thảo dược để tạo nguồn mật và phấn cho ong. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn hoa tự nhiên, anh chủ động xây dựng thảm thực vật xung quanh khu vực nuôi.

Mật ong dú hiện được cơ sở đóng chai với nhiều dung tích khác nhau. Giá bán sản phẩm đóng gói thương hiệu của cơ sở khoảng 2-2,5 triệu đồng/lít, tùy quy cách.

Sản phẩm được tiêu thụ tại một số điểm bán ở địa phương, nhà thuốc và các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội. “Một số đối tác nước ngoài đã liên hệ tìm hiểu sản phẩm. Thị trường có nhu cầu, nhưng muốn mở rộng thì trước hết phải có vùng nguyên liệu và sản lượng ổn định”, anh Thành nói.

Anh Nguyễn Kim Quy (bìa phải) - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tham quan gian hàng của Nguyễn Trung Thành tại cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026.

Từ ý tưởng khởi nghiệp đến sản phẩm đặc trưng

Không dừng ở việc phát triển mô hình riêng, anh Thành đang hướng tới nhân rộng mô hình cho người dân địa phương, trong đó có các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ sinh kế tại phường Thới Sơn, mỗi hộ có thể được hỗ trợ ban đầu khoảng 10 tổ ong. Sau một năm, đàn ong được nhân lên thông qua kỹ thuật tách đàn, tạo thêm nguồn sinh kế cho gia đình. Hiện mô hình đã được triển khai cho khoảng 30 hộ dân.

Với các hộ khó khăn, đơn vị của anh Thành hỗ trợ kỹ thuật nhân đàn, tách đàn và kiểm tra định kỳ. Người dân chủ yếu bố trí khu vực nuôi, chăm sóc cây tạo nguồn thức ăn cho ong và phối hợp thu hoạch khi đến thời điểm.

Theo anh Thành, đây là mô hình phù hợp với những hộ có ít đất sản xuất hoặc hạn chế về sức lao động, bởi đàn ong không đòi hỏi người nuôi phải thường xuyên chăm sóc như nhiều loại vật nuôi khác.

“Điều quan trọng là chuyển giao được kỹ thuật để người dân tự nhân đàn. Khi đàn tăng lên, họ vừa có thể giữ lại để phát triển mô hình, vừa có thể bán sản phẩm”, anh Thành cho biết.

Anh dự kiến tiếp tục nhân rộng mô hình theo từng năm, đồng thời xây dựng cơ chế bao tiêu sản phẩm để người dân yên tâm phát triển đàn. Mô hình nuôi và khai thác mật ong dú trong vườn cây ăn trái kết hợp trồng cây thảo dược cũng được anh Thành đưa đi tham gia các cuộc thi khởi nghiệp.

Năm 2025, dự án “Nuôi và khai thác mật ong dú trong vườn cây ăn trái kết hợp trồng cây thảo dược” đoạt giải Nhất tại cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang tổ chức.

Anh Thành cũng nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2025 do Trung ương Đoàn tổ chức dành cho thanh niên nông thôn tiêu biểu. Năm 2026, dự án tiếp tục đoạt giải Ba tại cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn.

Với những kinh nghiệm tích lũy được, anh Thành cho biết sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm và kết nối nguồn lực cho thanh niên muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trước khi khởi nghiệp với ong dú, anh Thành có nhiều năm tham gia công tác Đoàn. Khi học đại học ngành Quản trị kinh doanh tại TPHCM, anh từng làm Bí thư Chi đoàn lớp, tích cực tham gia các phong trào thanh niên. Trở về quê lập nghiệp, anh tiếp tục đồng hành cùng thanh niên địa phương, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật và kết nối nguồn lực cho những bạn trẻ muốn khởi nghiệp.

Anh Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang, đánh giá mô hình nuôi ong dú của anh Nguyễn Trung Thành là hướng khởi nghiệp sáng tạo, tận dụng tốt lợi thế về điều kiện tự nhiên và nguồn tài nguyên bản địa của vùng Bảy Núi. Mô hình không chỉ tạo giá trị kinh tế mà còn có khả năng nhân rộng, hỗ trợ sinh kế cho người dân và tạo thêm hướng khởi nghiệp cho thanh niên địa phương.

Theo anh Bằng, việc kết hợp nuôi ong dú với trồng cây thảo dược là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp xanh, khai thác giá trị bản địa và nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Mô hình cũng cho thấy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm của thanh niên trong việc tìm hướng phát triển kinh tế ngay từ những lợi thế sẵn có tại quê hương.