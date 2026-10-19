Bộ Công Thương hợp nhất quy định về an toàn mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp

Bộ Công Thương đã xác thực Văn bản hợp nhất số 109/2026/VBHN-TT-BCT về Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp.

Văn bản hợp nhất thống nhất các quy định tại Thông tư số 31/2024/TT-BCT ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026; Thông tư số 45/2026/TT-BCT đã được đính chính theo Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ Công Thương.

Hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản. Quy chuẩn QCVN 12-24:2024/BCT quy định các yêu cầu về an toàn và quản lý chất lượng đối với mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp. Ảnh minh họa

Quy định về yêu cầu kỹ thuật và quản lý chất lượng mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-24:2024/BCT quy định các chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu quản lý đối với mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp có mã HS 3602.00.00.

Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo QCVN 12-24:2024/BCT, mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp phải đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại Điều 5 của quy chuẩn.

Các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định đối với hình dạng, kích thước và các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm. Việc xác định, đánh giá các chỉ tiêu được thực hiện theo những phương pháp thử tương ứng tại Điều 7 của quy chuẩn.

Quy chuẩn cũng quy định yêu cầu về bao gói, an toàn trong thử nghiệm và quản lý phương tiện đo. Theo đó, việc thử nghiệm phải tuân thủ các quy định về an toàn trong bảo quản, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và các yêu cầu về an toàn lao động.

Phương tiện đo sử dụng trong thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường. Trong thời gian giãn cách chu kỳ kiểm định, các đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng.

Đối với hoạt động quản lý chất lượng, Điều 8 của quy chuẩn quy định mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp phải được công bố hợp quy phù hợp với yêu cầu kỹ thuật tại Điều 5, gắn dấu hợp quy (dấu CR) và ghi nhãn hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường.

Việc ghi nhãn mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Việc kiểm tra chất lượng mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp lưu thông trên thị trường được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 69 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.

Quy định về công bố, chứng nhận hợp quy và trách nhiệm thực hiện

Theo Điều 9 của quy chuẩn, việc công bố hợp quy đối với mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp được thực hiện theo quy định tương ứng với sản phẩm sản xuất trong nước và sản phẩm nhập khẩu.

Đối với sản phẩm sản xuất trong nước, việc công bố hợp quy thực hiện theo điểm a khoản 2 Điều 66 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.

Đối với sản phẩm nhập khẩu, việc công bố hợp quy được thực hiện theo khoản 2 Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Luật số 78/2025/QH15.

Về chứng nhận hợp quy, mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp sản xuất trong nước và nhập khẩu được chứng nhận theo phương thức 5 hoặc phương thức 7 quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 9/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Đối với trường hợp chứng nhận hợp quy theo phương thức 5, trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, hoạt động đánh giá giám sát được thực hiện thông qua thử nghiệm mẫu và đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ thống quản lý.

Thời điểm đánh giá giám sát không vượt quá 12 tháng một lần tính từ thời điểm bắt đầu hiệu lực của giấy chứng nhận. Thời điểm đánh giá giám sát lần tiếp theo không vượt quá 24 tháng một lần tính từ thời điểm kết thúc đánh giá giám sát trước.

Việc sử dụng dấu hợp quy phải tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN.

Về trách nhiệm thực hiện, tổ chức sản xuất, kinh doanh mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và bảo đảm chất lượng phù hợp với quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tổ chức sản xuất, nhập khẩu mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp phải đăng ký bản công bố hợp quy theo khoản 2 Điều 37 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại các Điều 11, 12, 13 và 14 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các thủ tục công bố hợp quy và việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Về hiệu lực thi hành, QCVN 12-24:2024/BCT có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp số QCVN 08:2015/BCT.

Đối với sản phẩm mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp đã được công bố hợp quy trước ngày 1/7/2025 theo QCVN 08:2015/BCT, Điều 14 của quy chuẩn cho phép tiếp tục sử dụng theo thời hạn sử dụng đã công bố.

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Các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 45/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.