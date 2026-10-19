BSR ưu tiên nguồn dầu thô trong nước, đa dạng hóa danh mục sản phẩm

Ông Khương Lê Thành, Thành viên HĐQT BSR cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc chủ trì hội thảo và trả lời các câu hỏi của các nhà đầu tư, quỹ đầu tư và công ty chứng khoán. Ảnh: BSR.

Về nguồn nguyên liệu, BSR cho biết đã cơ bản thu xếp được nguồn dầu thô đến hết năm 2026. Trước những diễn biến phức tạp tại Trung Đông và rủi ro trên các tuyến vận tải quốc tế, doanh nghiệp điều chỉnh cơ cấu nguyên liệu theo hướng ưu tiên nguồn trong nước. Theo phương án được chia sẻ tại hội thảo tiếp xúc nhà đầu tư do BSR tổ chức ngày 15/10 tại TP HCM, tỷ trọng dầu thô Việt Nam dự kiến đạt khoảng 88%, thay cho cơ cấu dự kiến ban đầu khoảng 70% dầu trong nước và 30% dầu nhập khẩu.

Song song đó, BSR duy trì các hợp đồng nguyên tắc dài hạn với nhà cung cấp dầu thô trong nước, tăng cường hợp tác với đối tác quốc tế và tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn dầu từ Tây Phi, Địa Trung Hải, Mỹ và Nam Mỹ, đồng thời chú trọng lựa chọn thời điểm nhập dầu và cân đối tồn kho trong định mức để hạn chế rủi ro chênh lệch giá.

Cùng với việc chủ động nguyên liệu đầu vào, BSR mở rộng danh mục sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng nhiên liệu xanh và hóa dầu. Doanh nghiệp đã thương mại hóa xăng E10 RON95, sản lượng lũy kế đạt khoảng 400.000 m³ tính đến hết tháng 9/2026. Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã vận hành trở lại từ tháng 1/2026 và duy trì hoạt động ổn định, giúp BSR chủ động nguồn ethanol phối trộn.

BSR cũng đã sản xuất thành công các lô thử nghiệm thương mại nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), đạt chứng nhận ISCC EU vào tháng 6/2025; phát triển nhiên liệu hàng hải SMFO đạt chứng nhận ISCC PLUS vào tháng 1/2026 và triển khai dầu diesel sinh học B5 từ tháng 8/2026.

Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất SAF với công suất dự kiến 100.000 – 150.000 tấn/năm, phấn đấu đưa vào vận hành khoảng năm 2030, đồng thời nghiên cứu sản xuất diesel tái tạo tại phân xưởng LCO-HDT.

Nền tảng cho việc đa dạng hóa sản phẩm là Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Sau khi ký hợp đồng EPC ngày 9/7/2026, dự án đã chuyển sang giai đoạn triển khai thực hiện. Tính đến đầu tháng 10/2026, công tác san lấp mặt bằng đạt khoảng 90%, BSR phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu EPC trong năm 2026, đồng thời triển khai công tác chuẩn bị kết nối các hạng mục của dự án trong kỳ bảo dưỡng tổng thể lần thứ 6 (TA6) nhằm giảm thời gian dừng máy. Sau khi dự án hoàn thành, BSR định hướng gia tăng tỷ trọng sản phẩm hóa dầu như propylene, polypropylene.

Về nguồn vốn, năm 2025 doanh nghiệp đã hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 31.000 tỷ đồng lên 50.000 tỷ đồng và đang đàm phán với các ngân hàng, tổ chức tín dụng xuất khẩu, hướng tới hoàn tất thu xếp vốn, ký kết hợp đồng tín dụng và có thể giải ngân trong năm 2027.

Nhà đầu tư đặt câu hỏi tới BSR tại hội thảo. Ảnh: BSR.

Về kết quả hoạt động, trong 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng sản xuất của BSR đạt khoảng 6,15 triệu tấn, sản lượng tiêu thụ khoảng 6,08 triệu tấn; tổng doanh thu hợp nhất đạt khoảng 164.530 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 10.510 tỷ đồng, lợi nhuận vượt xa kế hoạch đề ra.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất duy trì vận hành ở mức công suất khả dụng cao. BSR đánh giá triển vọng quý 4/2026 và năm 2027 có cơ sở tích cực nhờ nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước tiếp tục tăng trưởng và mặt bằng chênh lệch giá sản phẩm lọc dầu (crack spread) được kỳ vọng thuận lợi, song kết quả vẫn phụ thuộc vào diễn biến giá dầu thô, crack spread, tình hình địa chính trị và kế hoạch bảo dưỡng TA6 dự kiến triển khai trong năm 2027.

Về cơ cấu vốn, BSR cho biết đang xem xét các phương án nhằm đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán. Trong đó, phương án chuyển nhượng một phần vốn của Petrovietnam tại BSR, tương đương khoảng 2,13% vốn điều lệ, đang được triển khai theo định hướng của Petrovietnam, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 11/3/2027; các phương án liên quan đến nhà đầu tư chiến lược chỉ triển khai sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở đó, BSR xác định bốn định hướng phát triển trọng tâm: hoàn thành Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và danh mục sản phẩm, ưu tiên sản phẩm hóa dầu giá trị gia tăng cao, nhiên liệu sinh học và sản phẩm xanh; chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; mở rộng hoạt động kinh doanh, dịch vụ kỹ thuật và hợp tác quốc tế.

Thu Thảo