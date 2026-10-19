Apple mở bán sớm iPhone Duo: Thách thức chuỗi cung ứng hay chiến lược điều hướng khách?

Quyết định mở bán mẫu điện thoại gập đầu tiên mang tên iPhone Duo trên diện rộng của Apple đang trở thành tâm điểm chú ý khi thời gian giao hàng nhanh chóng bị đẩy lùi sang cuối tháng 1/2027 tại hàng loạt thị trường. Theo nhận định từ nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, việc vội vã triển khai thương mại hóa khi nguồn cung chưa được đảm bảo đã tạo ra rào cản lớn, buộc người dùng phải chờ đợi hơn 3 tháng để trên tay thiết bị.

Chuỗi cung ứng bị quá tải chỉ sau 30 phút mở đặt trước

Hệ thống đặt trước của Apple chính thức mở vào lúc 5h ngày 16/10 (giờ Mỹ). Mặc dù website của hãng ghi nhận tình trạng trễ vài phút trước khi cho phép đặt hàng, lượng người truy cập đã ngay lập tức tạo áp lực cực lớn lên hệ thống phân phối.

iPhone Duo khan hàng ngay khi mở đặt trước. Ảnh: Bloomberg.

Chỉ sau khoảng 2 phút mở cổng, thời hạn nhận máy của phần lớn phiên bản đã bị điều chỉnh từ ngày mở bán chính thức 23/10 sang đầu tháng 11. Tình trạng này nhanh chóng lan rộng khi mốc giao hàng tiếp tục lùi về cuối tháng 11, tháng 12 và đạt đỉnh điểm khi dời sang ngày 25/1/2027 chỉ sau chưa đầy 30 phút.

Tại thị trường Việt Nam, làn sóng khan hiếm cũng diễn ra với tốc độ tương tự. Chỉ sau khoảng 10 phút, nhiều đại lý bán lẻ đã phải thông báo tạm ngừng tiếp nhận tiền cọc cho iPhone Duo do hạn ngạch ban đầu cạn kiệt, đồng thời lịch nhận máy của các đợt tiếp theo cũng chuyển sang tháng 1/2027.

Thay đổi chiến lược phân phối: Bài toán phân tán tài nguyên

Vốn nổi tiếng với năng lực quản lý chuỗi cung ứng hàng đầu thế giới, việc Apple để khách hàng phải chờ nhiều tháng cho một sản phẩm mới được xem là điều rất hiếm gặp. Nguyên nhân cốt lõi được cho là xuất phát từ sự thay đổi trong lộ trình phát hành của hãng.

Theo các báo cáo từ Bloomberg, kế hoạch sơ khởi của Apple là chỉ mở bán iPhone Duo tại hai thị trường trọng điểm gồm Mỹ và Trung Quốc trước khi mở rộng sang các khu vực khác. Tuy nhiên, tập đoàn công nghệ Mỹ sau đó đã thay đổi chiến lược bằng cách mở đặt trước đồng loạt tại hơn 70 quốc gia.

Việc dàn trải nguồn hàng vốn đã eo hẹp ngay từ giai đoạn sản xuất đầu tiên đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt. Thay vì đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tại các thị trường then chốt, nguồn cung bị chia nhỏ khiến trải nghiệm của nhóm khách hàng sẵn sàng bỏ ra hơn 2.000 USD để sở hữu công nghệ mới bị ảnh hưởng đáng kể.

Tác động đến trải nghiệm người dùng và cơ hội cho iPhone 18 Pro

Bên cạnh việc thời gian giao hàng trực tuyến bị kéo dài, thông tin về lượng thiết bị thực tế có sẵn tại các cửa hàng vật lý vào ngày 23/10 vẫn chưa được Apple công bố minh bạch. Điều này khiến những người dùng không kịp đặt trước gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch mua trực tiếp.

Tuy vậy, dưới góc nhìn thương mại, tình trạng khan hiếm iPhone Duo có thể tạo ra hiệu ứng điều hướng hành vi tiêu dùng. Nhóm khách hàng không đủ kiên nhẫn chờ đợi đến năm 2027 có xu hướng chuyển hướng quan tâm sang các dòng điện thoại cao cấp sẵn có như iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max.

Hiện tại, Apple vẫn giữ kín các số liệu chi tiết về lượng đơn đặt hàng thành công của iPhone Duo. Năng lực điều chỉnh sản xuất và tối ưu hóa dây chuyền của hãng trong những tuần tiếp theo sẽ là câu trả lời xác thực nhất cho hiệu quả của chiến lược mở bán đầy mạo hiểm này.