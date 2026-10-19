Startup bán đồ ăn do Long Chun đồng sáng lập và Shark Bình cam kết rót vốn đã đóng cửa

Một Buổi Sáng gọi vốn trên Shark Tank. Ảnh: Shark Tank Việt Nam.

“Điều khiến tôi tiếc nuối nhất không phải là số tiền mình đã mất, mà là phải từ bỏ một giấc mơ tôi từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó”, Trần Thu Trà, nhà đồng sáng lập thương hiệu bún thang Một Buổi Sáng, chia sẻ khi nhìn lại hành trình kinh doanh của mình.

Cùng với TikToker Long Chun (tên thật Trần Hoàng Long) và các thành viên trong gia đình, Thu Trà từng phát triển Một Buổi Sáng từ một quán ăn sáng nhỏ tại Hà Nội thành mô hình có hai cơ sở ở Hà Nội và TP HCM. Tuy nhiên, cả hai địa điểm đều đã đóng cửa trong năm 2025.

Trong chia sẻ mới đây trên Facebook cá nhân, Thu Trà cho biết câu chuyện bắt đầu sau đại dịch COVID-19, khi hai vợ chồng cô mở một quán cà phê kết hợp ăn sáng nhỏ tại phố cổ Hà Nội, cùng những người em trong gia đình, trong đó có Long Chun.

Quán nhanh chóng được thực khách đón nhận, trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Có những ngày, khách xếp hàng dài đến 20m, gian bếp hoạt động liên tục. Thu Trà kể hai vợ chồng cô có thời điểm chỉ ngủ khoảng 3 tiếng mỗi ngày, nhưng cả nhóm vẫn vui vì công việc kinh doanh thuận lợi.

Chỉ sau 4 tháng, quán đã hoàn vốn. Thành công ban đầu khiến Thu Trà tin rằng mình đã tìm ra công thức kinh doanh hiệu quả.

Một Buổi Sáng gọi vốn trên Shark Tank. Ảnh: Shark Tank Việt Nam.

Từ đó, cô cùng Long Chun và các cộng sự quyết định Nam tiến, đầu tư hàng tỷ đồng vào một địa điểm lớn, sầm uất tại TP HCM. Trong năm đầu tiên, hoạt động kinh doanh tương đối thuận lợi. Thương hiệu cũng được biết đến rộng rãi hơn khi Long Chun tận dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Tháng 11/2023, hai chị em xuất hiện tại chương trình Shark Tank Việt Nam, kêu gọi 2 tỷ đồng đổi lấy 15% cổ phần.

Theo thông tin được chia sẻ tại chương trình, Một Buổi Sáng khi đó có hai cửa hàng ở Hà Nội và TP.HCM, doanh thu khoảng 900 triệu đồng mỗi tháng, lợi nhuận ròng dao động 12-13% và đặt mục tiêu doanh thu 10 tỷ đồng trong năm 2023.

Tại thời điểm mới mở bán, doanh thu tháng của thương hiệu có thể đạt 1-1,3 tỷ đồng. Thu Trà nói trên sóng truyền hình rằng lượng khách đông là nhờ sức hút của Long Chun, có hôm khách xếp hàng dài từ phố Hai Bà Trưng đến Phan Bội Châu để thưởng thức món ăn.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng đặt câu hỏi về khả năng phát triển thành chuỗi trong một thị trường ẩm thực cạnh tranh. Shark Bình nhận định lợi thế nổi bật của startup nằm ở chính Long Chun, người khi đó có gần 7 triệu người theo dõi và gần 200 triệu lượt thích trên mạng xã hội.

“Nếu đi theo hướng của các startup hết sức bình thường thì các bạn fail, không có một điểm gì khác biệt, không khác gì rất nhiều quán ăn ngoài kia”, Shark Bình nhận xét, đồng thời cho rằng thương hiệu cần khai thác tốt hơn lợi thế của mô hình nghệ sĩ kinh doanh.

Trong khi Shark Minh Beta, Shark Hùng Anh và Shark Tuệ Lâm không đầu tư, Shark Bình đưa ra đề nghị rót 2 tỷ đồng đổi lấy 36% cổ phần. Sau thương lượng, Long Chun đề xuất mức 2 tỷ đồng cho 30% cổ phần, đồng thời chấp nhận để Shark Bình có tiếng nói trong công ty tương đương cổ đông nắm giữ 36%.

Thương vụ được thống nhất trên sóng truyền hình. Shark Bình cũng đề cập khả năng cho startup vay thêm vốn với lãi suất ưu đãi dành cho cổ đông nếu doanh nghiệp phát triển tốt và cần nguồn lực để mở rộng.

Dù vậy, sự chú ý từ mạng xã hội và cam kết đầu tư trên chương trình không giúp Một Buổi Sáng duy trì hoạt động lâu dài.

Trần Thu Trà chia sẻ, khi tình hình kinh tế khó khăn, doanh thu các quán ăn không còn đạt kỳ vọng trong khi chi phí vận hành vẫn phải thanh toán đều đặn. Có những tháng, cô phải lấy tiền cá nhân để trả lương cho nhân viên.

Cùng lúc, các cổ đông dần quay lại với công việc riêng, mỗi người theo đuổi một hướng đi. Sau vài tháng cố gắng duy trì hoạt động, Thu Trà nhận thấy không thể tiếp tục gồng gánh và quyết định đóng cửa để bảo toàn nguồn lực tài chính cho các bên.

Nhìn lại thất bại này, nhà đồng sáng lập thừa nhận thành công ở quy mô nhỏ chưa đồng nghĩa với việc mô hình đã sẵn sàng để nhân rộng.

“Muốn làm lớn không thể chỉ có đam mê và sự tự tin. Phải có một chiến lược phát triển rõ ràng, nguồn lực tài chính đủ vững và một đội ngũ đủ mạnh để cùng đi đường dài”, Thu Trà chia sẻ.

Cô cho biết mình đã phải trả cái giá không nhỏ để hiểu điều đó, nhưng không xem trải nghiệm này là vô nghĩa. Theo Thu Trà, một lần kinh doanh thành công mang lại sự tự tin, còn một lần thất bại giúp người làm kinh doanh hiểu rõ hơn cách phát triển ở quy mô lớn. Nhà sáng lập nhấn mạnh điều quý giá nhất mình mang theo sau khi khép lại giấc mơ với Một Buổi Sáng là những bài học để bản thân làm tốt trên hành trình tiếp theo.