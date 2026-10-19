Quản lý AI dựa trên tiêu chuẩn và trách nhiệm

Hội thảo trong khuôn khổ hợp tác của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

Hội thảo diễn ra ngày 19 và 20-10, trong khuôn khổ hợp tác của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), nội dung trọng tâm là triển khai các tiêu chuẩn quốc tế về AI, hỗ trợ các nền kinh tế ứng dụng AI an toàn, có khả năng tương tác và tạo dựng niềm tin.

Phát biểu khai mạc, TS Trần Hậu Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia, nhận định, AI đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và chuyển đổi số trên phạm vi toàn cầu. Sự phát triển nhanh chóng của AI đang tạo ra nhiều cơ hội mới cho các nền kinh tế, doanh nghiệp và xã hội.

TS Trần Hậu Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia phát biểu

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của AI cũng kéo theo những yêu cầu mới về an toàn, minh bạch, trách nhiệm giải trình, bảo vệ dữ liệu và quản lý rủi ro. Bài toán đặt ra là vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm AI được phát triển và ứng dụng một cách có trách nhiệm, đáng tin cậy. Trong đó, tiêu chuẩn quốc tế được xem là công cụ cung cấp các nguyên tắc, khuôn khổ, yêu cầu kỹ thuật để doanh nghiệp, tổ chức triển khai AI.

“Việc áp dụng tiêu chuẩn, kết hợp đánh giá sự phù hợp và các cơ chế bảo đảm kỹ thuật, giúp củng cố niềm tin đối với ứng dụng AI. Đây cũng là cơ sở góp phần giảm khác biệt về yêu cầu kỹ thuật, tạo thuận lợi cho hợp tác và thương mại giữa các nền kinh tế”, TS Trần Hậu Ngọc cho biết.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung thảo luận những vấn đề đang đặt ra trong quản lý AI như quản lý rủi ro, minh bạch thuật toán, trách nhiệm giải trình, giám sát của con người, quản lý vòng đời AI… Đối với Việt Nam, các chuyên gia nhận định, cần tiếp tục xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, nâng cao năng lực đánh giá sự phù hợp, phát triển hạ tầng chất lượng phục vụ các công nghệ mới.

Bà Aurélie Jacquet, Giám đốc Ethical AI Consulting chia sẻ tại hội thảo

Bà Aurélie Jacquet, Giám đốc Ethical AI Consulting, cho biết, các nguyên tắc về AI cần được chuyển thành những yêu cầu quản lý cụ thể. Quản trị AI không thể chỉ tập trung vào thuật toán mà phải xem xét đồng thời dữ liệu, mô hình và tổ chức sử dụng công nghệ. Các biện pháp phòng ngừa cần đi cùng cơ chế giảm thiểu, khắc phục rủi ro và sự tham gia của các bên liên quan.

Ở góc độ chính sách, bà Claire McFarland, Quản lý cấp cao thuộc Standards Australia, phân tích 3 hướng tiếp cận phổ biến tại APEC gồm: xây dựng quy định riêng cho AI, áp dụng khuôn khổ pháp luật hiện hành hoặc sử dụng hướng dẫn, tiêu chuẩn và các cơ chế tự nguyện, tự quản lý. Cụ thể, xu hướng hiện nay là kết hợp pháp luật hiện hành với hướng dẫn về AI, các quy định chuyên ngành, tiêu chuẩn và cơ chế bảo đảm kỹ thuật.