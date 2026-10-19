Thu hút đầu tư vượt kế hoạch, Gia Lai phấn đấu tăng trưởng 2 con số

Những kết quả trên được thông tin tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026 của Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Gia Lai

Thu hút đầu tư vượt kế hoạch, GRDP tăng 8,03%

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm GRDP của Gia Lai tăng 8,03%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,38%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,37%; dịch vụ tăng 8,55%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,03% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 171.774 tỷ đồng, tăng 15,28%.

Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc khi toàn tỉnh đón khoảng 13,51 triệu lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 29.210 tỷ đồng, tăng 24,6%.

Đáng chú ý, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư ghi nhận kết quả tích cực. Trong 9 tháng, Gia Lai thu hút 224 dự án, đạt 131,76% kế hoạch năm, với tổng vốn đăng ký hơn 196.588 tỷ đồng.

Về đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2026 của tỉnh, bao gồm vốn kéo dài, là 30.334 tỷ đồng. Đến ngày 30/9, giá trị giải ngân đạt 19.333 tỷ đồng, bằng 70,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh tiếp tục quan tâm các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội và chuyển đổi số. Trợ lý ảo AI đã được đưa vào vận hành tại 100% sở, ngành và 135 xã, phường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế. Tăng trưởng kinh tế chưa đạt tiến độ theo kịch bản đề ra; một số động lực tăng trưởng chưa phát huy hết tiềm năng. Tiến độ triển khai một số dự án, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và xử lý thủ tục đầu tư còn chậm.

Gia Lai phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP 10,2% trong năm 2026. Ảnh: Hoàng Hà

Quyết tâm đạt tăng trưởng 10,2%

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cấp, ngành tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm không nhiều, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy "hoàn thành nhiệm vụ" sang "hoàn thành mục tiêu", lấy kết quả thực hiện làm thước đo trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong 3 tháng cuối năm, Gia Lai tập trung khai thác các động lực tăng trưởng từ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, đầu tư và xuất khẩu; đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị hàng hóa, tăng thu ngân sách và tháo gỡ các điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm; tập trung giải quyết khó khăn về quy hoạch, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và thủ tục đầu tư, xây dựng.

Đặc biệt, công tác giải ngân vốn đầu tư công phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được yêu cầu trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng, tiến độ dự án và giải ngân đầu tư công theo lĩnh vực, địa bàn được phân công.

Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị phải khẩn trương cụ thể hóa kết luận thành chương trình, kế hoạch hành động theo phương châm "rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm".

Gia Lai phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP 10,2% trong năm 2026, tạo nền tảng cho phát triển trong năm 2027.