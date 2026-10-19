Có 40 gian hàng nước ngoài tham gia Hội chợ Quốc tế Việt – Trung

Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung (Tuyên Quang) năm 2025 đã thu hút trên 35 nghìn lượt người tham dự.

Đối với công tác xúc tiến thương mại quốc tế, Sở Công thương đã liên hệ với Cục Thương vụ châu Văn Sơn (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) và Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc (khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc), hoàn tất việc mời các đơn vị tham gia 40 gian hàng triển lãm. Theo phương án bố trí, 42 doanh nghiệp Trung Quốc sẽ trưng bày sản phẩm tại các gian hàng này.

Ở trong nước, 10 sở công thương và trung tâm xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố đăng ký 30 gian hàng; các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh đăng ký 40 gian hàng, trong đó có 10 gian hàng do các xã, phường đăng ký. Ban Tổ chức cũng mời các doanh nghiệp trưng bày ô tô điện, xe máy và giới thiệu dịch vụ bảo dưỡng xe phục vụ người dân.

Hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc cũng ghi nhận kết quả bước đầu. Đến ngày 19/10, có 8 doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tham gia ký kết 12 biên bản ghi nhớ hợp tác thương mại với các đối tác Trung Quốc. Đáng chú ý, 45 doanh nghiệp Trung Quốc đã đăng ký tham dự Hội nghị kết nối giao thương B2B dự kiến diễn ra chiều 24/10.

Về công tác tổ chức, đơn vị thực hiện đã hoàn thành cải tạo mặt bằng sân bãi với diện tích 10.000 m². Công tác lắp đặt tại hiện trường đang được đẩy nhanh, khối lượng dựng khung bạt đạt 85%; hệ thống điện dự kiến được đóng điện chạy thử trước ngày 22/10.

Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung (Tuyên Quang) năm 2026 là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp trong và ngoài nước quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và tăng cường kết nối hợp tác thương mại. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 24 – 30/10.