Xã Vũ Dương trước yêu cầu phát triển nông thôn mới

Thành quả từ 04 xã trước sáp nhập

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 01/7/2025, xã Vũ Dương được thành lập trên cơ sở hợp nhất 04 xã Yên Bình, Yên Dương, Yên Ninh và Yên Mỹ thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định trước đây. Với diện tích tự nhiên khoảng 30,59 km² và dân số trên 39.400 người, địa phương có không gian phát triển rộng hơn, đồng thời kế thừa những kết quả xây dựng NTM đã được tích lũy trong nhiều năm.

Trong giai đoạn 2021-2025, việc triển khai CTMTQG xây dựng NTM cùng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn trước sáp nhập đã góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng và điều kiện sống của người dân. Theo số liệu tổng hợp của xã Vũ Dương, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 49 triệu đồng năm 2020 lên 61,5 triệu đồng năm 2025, tương đương mức tăng khoảng 25,5%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,7%; 100% thôn đạt danh hiệu văn hóa, trong đó 14 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Một trong những chuyển biến đáng chú ý là hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư, nâng cấp. Theo kết quả rà soát của UBND xã tháng 8/2026, 100% đường thôn, ngõ, xóm đã được cứng hóa, tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa và kết nối giữa các khu dân cư. Cùng với đó, các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung từng bước được hình thành, một số hợp tác xã duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa và nâng cao giá trị kinh tế nông thôn.

Hệ thống giao thông nông thôn tại xã Vũ Dương được đầu tư, nâng cấp, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển sản xuất. Ảnh: Thanh Hải

Bên cạnh nông nghiệp, Vũ Dương có lợi thế về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống. Địa phương hiện có 4 làng nghề được UBND tỉnh công nhận, gồm làng nghề thủ công mỹ nghệ, đồ mộc chạm trổ, điêu khắc gỗ Trịnh Xá; làng nghề truyền thống đồ mộc Ninh Xá; làng nghề truyền thống đồ gỗ Lũ Phong và làng nghề truyền thống đồ gỗ mỹ nghệ La Xuyên. 4 làng nghề có tổng cộng 2.907 hộ và 33 doanh nghiệp tham gia sản xuất, tạo việc làm cho khoảng 8.100 lao động.

Tại làng nghề La Xuyên, nhiều cơ sở sản xuất đã kết hợp kỹ thuật chạm khắc thủ công với máy móc, thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đưa sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến nhằm mở rộng thị trường, đồng thời chú trọng cải tiến mẫu mã và truyền nghề cho lao động trẻ. Hoạt động sản xuất tại các làng nghề góp phần đa dạng hóa việc làm, tạo nguồn thu ngoài nông nghiệp và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tại các làng nghề xã Vũ Dương góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: Thanh Hải

Hoàn thiện tiêu chí trên địa bàn mới

Sau sáp nhập, việc xây dựng NTM tại Vũ Dương đặt ra yêu cầu rà soát, đánh giá lại mức độ đáp ứng các tiêu chí trên toàn địa bàn, nhất là khi bước sang giai đoạn 2026–2030 với những yêu cầu cao hơn về chất lượng phát triển.

Ngày 22/8/2026, UBND xã Vũ Dương tổ chức hội nghị rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2026–2030. Qua đánh giá, bên cạnh những tiêu chí có nền tảng thuận lợi, địa phương tiếp tục xác định các nội dung cần hoàn thiện hoặc bổ sung cơ sở đánh giá, nhất là những yêu cầu liên quan đến thu nhập, chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục, chuyển đổi số và môi trường nông thôn.

Đối với tiêu chí thu nhập, Vũ Dương có điều kiện khai thác lợi thế từ các làng nghề, công nghiệp và dịch vụ để mở rộng việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, sự phát triển của các ngành nghề cũng đặt ra yêu cầu về đào tạo lao động, đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh và kiểm soát tác động môi trường trong khu dân cư.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc tổ chức lại các vùng sản xuất tập trung, phát triển hợp tác xã và ứng dụng khoa học, công nghệ tiếp tục là hướng đi quan trọng. Vụ Xuân năm 2026, toàn xã gieo cấy 1.605,2 ha lúa, năng suất ước đạt 54,99 tạ/ha. Quy mô sản xuất này cho thấy nông nghiệp vẫn giữ vai trò trong cơ cấu sinh kế, đòi hỏi địa phương tiếp tục nâng hiệu quả sử dụng đất, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn tại xã Vũ Dương. Ảnh: Thanh Hải

Cùng với phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng dịch vụ công là một trong những nhiệm vụ cần được chú trọng. Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Đảng ủy xã, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến, trong đó 76,37% được giải quyết trực tuyến toàn trình. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và người dân, tăng hiệu quả cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong xây dựng NTM.

Để triển khai nhiệm vụ giai đoạn mới, trước đó, ngày 26/5/2026, UBND xã Vũ Dương đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về thực hiện CTMTQG xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững xã Vũ Dương giai đoạn 2026–2030. Tại hội nghị rà soát tháng 8/2026, lãnh đạo xã yêu cầu các phòng chuyên môn và các thôn đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ những tiêu chí còn thiếu, hoàn thiện hồ sơ minh chứng và xây dựng giải pháp cụ thể, gắn trách nhiệm với từng đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Theo định hướng phát triển đến năm 2030, Vũ Dương phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người lên 95 triệu đồng/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96,5%; 100% dân số được sử dụng nước sạch, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia và 100% thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Địa phương cũng đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển sản phẩm OCOP.

Sau sáp nhập, Vũ Dương có thêm điều kiện để kết nối các vùng sản xuất, phát huy lợi thế làng nghề và huy động nguồn lực phát triển. Tuy nhiên, kết quả xây dựng NTM trong giai đoạn mới sẽ phụ thuộc vào khả năng khắc phục những tiêu chí còn hạn chế, nhất là thu nhập, môi trường và chất lượng dịch vụ thiết yếu. Đây cũng là yêu cầu để thành quả đã đạt được trước đây được phát huy đồng đều trên toàn xã./.