Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội kiện toàn tổ chức, cán bộ theo mô hình mới

Dự hội nghị có các đồng chí: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyễn Thành Lợi; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Cơ quan Nguyễn Minh Đức; Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Khiêm; cùng các thành viên Hội đồng Biên tập xuất bản và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huy Khánh.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện căn cứ Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về mô hình tổ chức lại hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trong giai đoạn mới và Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của Cơ quan.

Theo mô hình mới, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội gồm 7 đơn vị trực thuộc, trong đó có 4 đơn vị tham mưu, quản trị và dịch vụ dùng chung là: Văn phòng, Phòng Thư ký Tổng hợp, Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Trung tâm Dịch vụ - Quảng cáo và Truyền thông; cùng 3 cơ quan báo chí trực thuộc là: Báo Hànộimới, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Các đồng chí trong Hội đồng Biên tập xuất bản Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội theo mô hình tổ chức mới. Ảnh: Huy Khánh.

Cơ quan đã công bố Quyết định số 2337-QĐ/CQBPTTH về điều động, bố trí viên chức, người lao động làm việc tại 7 đơn vị trực thuộc sau tổ chức lại; quyết định thành lập Hội đồng Biên tập xuất bản.

Hội nghị đã công bố các quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách 3 cơ quan báo chí trực thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Cụ thể, đồng chí Lại Bá Hà (sinh năm 1973), Thành viên Hội đồng biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện nhiệm vụ phụ trách Báo Hànộimới trong thời gian kiện toàn mô hình tổ chức lại hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh (sinh năm 1979) thành viên Hội đồng biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện nhiệm vụ phụ trách Báo điện tử Kinh tế và Đô thị trong thời gian kiện toàn mô hình tổ chức lại hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Trung Sơn (sinh năm 1981) thành viên Hội đồng biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện nhiệm vụ phụ trách Đài Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trong thời gian kiện toàn mô hình tổ chức lại hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Cũng tại hội nghị đã công bố quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý tại các đơn vị tham mưu, quản trị và dịch vụ dùng chung, cùng quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng; công bố và trao các quyết định thành lập, bổ nhiệm viên chức quản lý tại các phòng chuyên môn thuộc Báo Hànộimới, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội...

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm trao quyết định tới các đồng chí được bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Huy Khánh.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại hội nghị, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức bộ máy là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần trách nhiệm, bắt tay ngay vào công việc, bảo đảm hoạt động của cơ quan thông suốt, hiệu quả.

Chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và phân công nhiệm vụ, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Liêm đề nghị các đơn vị khẩn trương tiếp nhận, bàn giao nhân sự, công việc và tài sản, trang thiết bị liên quan, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, không để gián đoạn hoạt động chuyên môn. Ngay sau buổi công bố quyết định, các đơn vị phải triển khai nhiệm vụ, bố trí nhân lực, sắp xếp phòng làm việc phù hợp; đội ngũ trưởng phòng tập trung ổn định tư tưởng, động viên cán bộ, viên chức, người lao động, tạo sự đồng thuận trong mô hình tổ chức mới.

Lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm tới các đồng chí trong 4 đơn vị tham mưu, quản trị và dịch vụ dùng chung của cơ quan: Văn phòng, Phòng Thư ký Tổng hợp, Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Trung tâm Dịch vụ quảng cáo và Truyền thông. Ảnh: Huy Khánh.

Lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trao quyết định giao nhiệm vụ các đồng chí Phụ trách của 3 cơ quan báo chí trực thuộc: Báo Hànộimới, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Huy Khánh.

Lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm tới các đồng chí lãnh đạo phòng của Báo Hànộimới. Ảnh: Huy Khánh.

Nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ cương trong công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm khẳng định việc bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự phải tuân thủ nguyên tắc, quy trình, căn cứ yêu cầu công việc và năng lực thực tiễn; nghiêm cấm tình trạng tác động, xin xỏ chức vụ. Việc kiện toàn các vị trí còn lại sẽ được xem xét trên cơ sở hiệu quả hoạt động và khả năng đáp ứng nhiệm vụ. Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm phát hiện, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ kế cận; những trường hợp thiếu trách nhiệm, không chấp hành chỉ đạo hoặc không hoàn thành nhiệm vụ sẽ được xem xét thay thế.

Lãnh đạo cơ quan trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ mới của Báo điện tử Kinh tế và Đô thị. Ảnh: Huy Khánh.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Liêm, mục tiêu cuối cùng của việc tái cấu trúc là nâng cao chất lượng hoạt động và sức cạnh tranh của cơ quan báo chí Thủ đô. Mỗi cán bộ, người lao động cần đổi mới tác phong, nâng cao tinh thần cống hiến, tập trung sản xuất các sản phẩm báo chí có chất lượng, sức lan tỏa và khả năng thu hút công chúng. Qua đó, nâng cao lượng độc giả, khán giả, cải thiện chỉ số người xem, tăng nguồn thu, từng bước nâng cao tính tự chủ tài chính, góp phần xây dựng Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phát triển ổn định, hiệu quả trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm tới các đồng chí lãnh đạo phòng thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Huy Khánh.

Đại diện các cán bộ được bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Lưu Huy Tú, Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát biểu, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí khẳng định, trên cương vị mới, sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết, cùng tập thể cơ quan xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo; phát huy năng lực của từng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Việc công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ là bước triển khai quan trọng trong quá trình tổ chức lại hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Đây cũng là cơ sở để các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động báo chí, phát thanh và truyền hình của Thủ đô trong giai đoạn mới.