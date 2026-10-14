Kỳ vọng từ những vùng chè

Vô Tranh đẩy mạnh quảng bá sản phẩm chè, sẵn sàng đón du khách trải nghiệm vùng chè trong dịp Festival.

Diễn ra từ ngày 30-10 đến 7-11, Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên 2026 có nhiều hoạt động kết nối văn hóa, thương mại và du lịch, trong đó có Diễn đàn Trà Quốc tế với chủ đề “Từ di sản Trà đến kinh tế Trà toàn cầu”, Không gian Phố Trà, Chuyến tàu di sản và chương trình thưởng trà tại 5 vùng chè tiêu biểu: Đồng Hỷ, Tân Cương, La Bằng, Đồng Phúc và Vô Tranh.

Tại xã Tân Cương, chương trình "Tân Cương - Tinh hoa trà Việt”, dự kiến tổ chức ngày 31-10 tại Không gian Văn hóa trà Tân Cương, sẽ giới thiệu danh trà, nghệ thuật pha trà và trải nghiệm nghề chè.

Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, kỳ vọng hoạt động này giúp quảng bá sản phẩm, không gian văn hóa trà, đồng thời tăng cơ hội kết nối với du khách, doanh nghiệp và đối tác.

Tại La Bằng, Hợp tác xã Trà Búp Ngọc đang chuẩn bị sản phẩm, hoàn thiện cảnh quan đón khách. Ông Trần Ánh Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã, cho rằng: Cần giữ bản sắc vùng nguyên liệu, từ chăm sóc, thu hái đến chế biến, đồng thời đổi mới cách kể câu chuyện trà để tiếp cận giới trẻ.

Đưa hoạt động thưởng trà về vùng nguyên liệu không chỉ giúp giới thiệu sản phẩm mà còn tạo điều kiện để du khách tìm hiểu cảnh quan, văn hóa và người làm nghề.

Tại xã Vô Tranh, địa phương dự kiến tổ chức giao lưu với những người có sức ảnh hưởng để quảng bá sản phẩm, đồng thời đón từ 300-500 du khách trên chuyến tàu di sản trong hai ngày 6 và 7-11.

Người làm chè Tân Cương chuẩn bị những mẻ trà ngon nhất đưa ra lễ hội.

Đồng chí Bùi Phương Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Vô Tranh, cho hay: Địa phương hiện có 12 sản phẩm trà OCOP. Xã mong muốn tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm và tăng cường quảng bá tại các điểm dừng chân, không gian giới thiệu sản phẩm.

Với xã Đồng Phúc, trà Shan tuyết Bằng Phúc mang bản sắc riêng của vùng cao. Địa phương có gần 1.000 cây chè Shan tuyết cổ thụ, ở độ cao khoảng 900-1.300m so với mực nước biển, giữa không gian khí hậu mát mẻ và cảnh quan núi rừng đặc trưng. Đây là lợi thế để phát triển sản phẩm trà gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa và du lịch.

Đồng chí Triệu Quang Hùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc, kỳ vọng: Festival giúp nâng tầm thương hiệu trà Shan tuyết Bằng Phúc, kết nối doanh nghiệp, hộ kinh doanh và mở rộng thị trường. Địa phương cũng hướng tới phát triển trà quýt, hồng trà, nghiên cứu sản xuất theo hướng hữu cơ, gắn vùng chè với du lịch để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thái Nguyên hiện có hơn 22.000ha chè, sản lượng chè búp tươi 9 tháng năm 2026 ước đạt 239.890 tấn. Để phát huy lợi thế, các vùng chè cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện sản phẩm, mở rộng thị trường và duy trì liên kết sau Festival.

Đồng chí Nguyễn Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Tỉnh chú trọng ứng dụng công nghệ số, quảng bá đa nền tảng, gắn truyền thông với trải nghiệm thực tế tại các vùng chè. Hướng đi này giúp câu chuyện về người trồng chè, nghệ nhân chế biến và bản sắc từng địa phương tiếp cận công chúng rộng rãi hơn, trước, trong và sau Festival.