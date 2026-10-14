Tưng bừng Hội thi nấu ăn phường Cam Đường
Ngày 14/10, Hội Nông dân phường Cam Đường tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026).
Hội thi quy tụ 10 đội đến từ các chi hội nông dân trên địa bàn, cùng thể hiện sự khéo léo, sáng tạo qua những mâm cơm đa dạng, đậm hương vị truyền thống và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các đội không chỉ chế biến mà còn thuyết trình về ý tưởng, giá trị dinh dưỡng và thông điệp gắn kết gia đình.
Kết quả, ban tổ chức trao giải Nhất cho Chi hội Nông dân 18, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 5 giải chuyên đề (Mâm cơm đẹp nhất, Món ăn đặc sắc nhất, Thuyết trình hay nhất).
Hội thi là sân chơi bổ ích, góp phần tôn vinh giá trị bữa cơm gia đình, gìn giữ văn hóa ẩm thực truyền thống và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tung-bung-hoi-thi-nau-an-phuong-cam-duong-post911964.html