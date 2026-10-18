Hơn 2.600 Tăng Ni, Phật tử tham dự khóa tu Ngày an lạc kỳ 5 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Hòa thượng Thích Minh Thành chia sẻ chủ đề “Nguyên nhân của khổ đau”

Khóa tu mở đầu với thời pháp thoại do Hòa thượng Thích Minh Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng khoa Hoằng pháp Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM chia sẻ với chủ đề “Nguyên nhân của khổ đau”.

Theo Hòa thượng, khổ đau là một phần của đời sống, như: thân thể mỏi mệt, các mối quan hệ đổi thay, những cuộc chia tay mà ta không muốn… Người ta thường "gia cố" cho nỗi đau ấy bằng cách cột thêm một sợi dây vô hình khiến cho nỗi đau thêm dai dẳng qua những ý niệm: điều này không được phép xảy ra, cái này hợp tình hợp lý là phải thuộc về tôi, cuộc sống phải diễn tiến như tôi đã dự tính…

Hơn 2.600 Tăng Ni, Phật tử tham dự khóa tu Ngày an lạc kỳ 5

Sau khi nhận diện được khổ đau, Hòa thượng gợi mở con đường diệt khổ đau bằng Chánh kiến (nhận diện khổ đau ngay khi chúng xuất hiện), Chánh tư duy (hướng đến sự buông bỏ, xuôi thuận và yêu thương cuộc đời), quán niệm ân đức Tam bảo và tu tập theo giáo pháp của Đức Phật.

Sau thời pháp thoại, đại chúng vân tập lên chánh điện thực hiện nghi thức trì tụng Bổn môn Pháp hoa kinh dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Học viện.

Tại khóa tu, toàn thể hành giả còn được hướng dẫn thọ trai trong chánh niệm và thiền hành.

Buổi chiều sẽ có thời khóa niệm Phật và chương trình vấn đáp Phật pháp.

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện hướng dẫn khóa lễ tụng kinh

Được biết khóa tu Ngày an lạc do Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện khởi xướng từ năm 2016, khi bắt đầu đưa Tăng, Ni sinh về Cơ sở II nội trú.

Sau thời gian gián đoạn do đại dịch Covid-19 và công tác xây dựng tại Học viện để phục vụ cho Đại lễ Vesak 2025 và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc năm 2026, khóa tu Ngày an lạc chính thức tái hoạt động trong mùa An cư kiết hạ năm nay - Phật lịch 2570. Hàng tháng, khóa tu Ngày an lạc sẽ được tổ chức vào Chủ nhật.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Khóa tu Ngày an lạc ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM được tổ chức vào Chủ nhật hàng tháng