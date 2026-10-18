Cận cảnh nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn vượt biển về Bến Bạch Đằng

Lúc 6 giờ 38 phút, tại bến phà Vũng Tàu, nhiều hành khách bất ngờ bắt gặp nhịp cầu thép khổng lồ đang di chuyển ngoài biển.

Từ chuyến phà Cần Giờ – Vũng Tàu, hành khách dõi theo nhịp cầu thép dài 187m đang được vận chuyển bằng sà lan chuyên dụng về trung tâm TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Những bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đoàn tàu lai dắt nhịp cầu thép nặng hơn 3.400 tấn đi qua vùng biển Vũng Tàu, sáng 18-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Khoảng 7 giờ, đoàn lai dắt rời vịnh Gành Rái. Nhịp vòm thép dài 187m, cao hơn 20m nằm trên sà lan chuyên dụng, được tàu kéo và tàu hỗ trợ lai dắt giữa vùng biển rộng lớn.

Tổ hợp kết cấu vòm thép và hệ khung đỡ nặng hơn 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đoàn tàu lai dắt nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dài 187m rời vịnh Gành Rái lúc 7 giờ sáng 18-10, tiếp tục hành trình đường thủy dài khoảng 124km về Bến Bạch Đằng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đoàn tàu lai dắt nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đi qua khu vực phường Vũng Tàu, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hai người dân dừng xe bên đường ven biển Bãi Dâu, phường Vũng Tàu, chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tổ hợp kết cấu vòm thép và hệ khung đỡ nặng hơn 3.400 tấn đã được hạ thủy vào rạng sáng 16-10. Đoàn vận chuyển gồm tàu kéo chính, hai tàu hỗ trợ áp mạn và một tàu kéo dự phòng. Hành trình lai dắt dài khoảng 124km, dự kiến neo nghỉ tại phao SR05 vào chiều 18-10, tiếp tục di chuyển vào sáng 19-10 và dự kiến đến Bến Bạch Đằng vào chiều cùng ngày, tùy điều kiện thời tiết, thủy văn.

Đoàn tàu lai dắt nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn qua vùng biển gần Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, TPHCM, sáng 18-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến hợp long ngày 21-10. Công trình kết nối khu vực trung tâm TPHCM với Thủ Thiêm, có thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, do Nutifood tài trợ.