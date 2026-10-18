Vườn Quốc gia Ba Vì - 'tọa độ' hấp dẫn mùa hoa dã quỳ

Rừng hoa dã quỳ bắt đầu nở rộ tại Vườn Quốc gia Ba Vì. Ảnh: CTV

Đắm mình trong rừng hoa dã quỳ

Cuối tuần, những con đường dẫn về Vườn Quốc gia Ba Vì đông đúc dòng xe qua lại hơn thường nhật. Du khách phần lớn là các bạn trẻ, đổ về nơi đây để ngắm cảnh, check-in cùng hoa dã quỳ.

Từ cổng kiểm soát vé lên khu rừng thông cốt 400 Vườn Quốc gia Ba Vì, du khách được trải nghiệm đi qua những khúc cua uốn lượn, ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên và những dải hoa dã quỳ vàng rực hai bên đường.

Qua khu rừng thông cốt 400 khoảng 200m, du khách đi bộ thêm chừng 300m sẽ đến “rừng hoa dã quỳ”. Khu rừng có diện tích rộng gần 10 ha, có tuyến đường mòn đi bộ dài trên 3km phục vụ người dân tản bộ giữa rừng hoa.

Hoa dã quỳ rực rỡ sắc vàng. Ảnh: Tùng Nguyễn

Từ trung tuần tháng 10 hàng năm, hoa dã quỳ bắt đầu nở rộ. Nhiều đoàn du khách tìm đến với Vườn Quốc gia Ba Vì để được hòa mình cùng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của một loài hoa dại.

Bạn Đinh Thùy Dương, sinh viên Trường Đại học Phenikaa cùng nhóm bạn lần đầu đến với Vườn Quốc gia Ba Vì, không khỏi ngạc nhiên, thích thú khi được trải nghiệm, check-in bên rừng hoa dã quỳ.

“Em đã nhìn thấy loài hoa này trên internet nhiều lần, nhưng mùa hoa năm nay mới có dịp được ghé thăm Vườn Quốc gia Ba Vì. Được đi bộ giữa rừng hoa dã quỳ rực rỡ sắc vàng là một trải nghiệm đặc biệt thú vị...”, Thùy Dương nói thêm.

Hoa dã quỳ nở hai bên đường dẫn lên Vườn Quốc gia Ba Vì. Ảnh: CTV

Du khách cần lưu ý điều gì?

Theo tìm hiểu, hoa dã quỳ tại Vườn Quốc gia Ba Vì được người Pháp đưa về trồng từ những năm 30 của thế kỷ 20 và tồn tại trong tự nhiên cho đến ngày nay. Vào dịp cuối mùa Thu, đầu mùa Đông, hoa dã quỳ bắt đầu nở.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ (Vườn Quốc gia Ba Vì) cho biết: Những năm gần đây, lượng du khách đổ về Vườn để ngắm hoa dã quỳ tăng mạnh. Mùa cao điểm hoa dã quỳ nở rộ, đơn vị đón hàng ngàn du khách mỗi tuần.

Cũng theo ông Hùng, mùa hoa dã quỳ năm 2026 tại Vườn Quốc gia Ba Vì sẽ diễn ra từ ngày 17-10 đến ngày 6-12-2026. Trong đó, thời gian hoa nở rộ và đẹp nhất là từ ngày 1-11 đến 23-11-2026.

Trong thời gian này, lượng khách tham quan, trải nghiệm, check-in rừng hoa dã quỳ rất lớn, nhất là vào cuối tuần. Du khách được khuyến cáo lựa chọn ghé thăm vào ngày thường để có trải nghiệm tốt nhất.

Du khách check-in bên rừng hoa dã quỳ. Ảnh: CTV

Vườn Quốc gia Ba Vì cũng đã đưa ra khuyến cáo du khách cần kiểm tra lại độ an toàn của xe, đổ thêm xăng dầu trước khi leo núi; đi giày thể thao đế thấp để tránh bị trượt ngã khi tham qua rừng hoa dã quỳ.

Trong quá trình di chuyển trên những cung đường đèo dốc để lên Vườn Quốc gia Ba Vì, du khách tuyệt đối không được tắt máy, về số mo và thả trôi xe khi xuống dốc. Đồng thời, giữ gìn vệ sinh chung, mang rác thải đến đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường sinh thái.

Giữa những bộ bề của cuộc sống. Rời xa phố thị ồn ào để đến với Vườn Quốc gia Ba Vì, tản bộ, trải nghiệm, ngắm nhìn những dải hoa vàng như những tấm thảm của tạo hóa xen giữa bạt ngàn rừng xanh. Đó chắc chắn là một trải nghiệm đáng để thử trong mùa hoa dã quỳ.

Đường giao thông đến Vườn Quốc gia Ba Vì

- Từ thành phố Hà Nội: Du khách có thể đi theo hướng Đại lộ Thăng Long hoặc quốc lộ 32, sau đó đi theo tuyến đường tỉnh lộ 414 (Sơn Tây - Đá Chông), đến Km8 + 800m sẽ có biển chỉ dẫn du khách rẽ trái vào Vườn Quốc gia Ba Vì.

- Từ tỉnh Phú Thọ, du khách có thể đi qua cầu Vĩnh Thịnh, cầu Trung Hà, cầu Văn Lang hoặc cầu Đồng Quang, sau đó hỏi đường đến Vườn Quốc gia Ba Vì, theo tỉnh lộ 414, đến Km8 + 800m sẽ có biển chỉ dẫn du khách rẽ vào Vườn Quốc gia Ba Vì.