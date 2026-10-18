Lạng Sơn tôn vinh bản sắc văn hóa, gắn kết cộng đồng

Sự kiện gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tạo không gian giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần của người dân và quảng bá hình ảnh Xứ Lạng.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Lạng Sơn, các hoạt động được tổ chức tại cơ sở từ ngày 18 - 24/11; hoạt động cấp tỉnh diễn ra từ ngày 21 - 24/11, tập trung tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri. Các xã, phường tham gia theo 12 cụm, cùng giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của địa phương.

Chương trình khai mạc sẽ diễn ra lúc 20h ngày 21/11 tại sân khấu trung tâm Không gian văn hóa đường Hùng Vương. Cũng tại đây, trong hai ngày 21 và 22/11 sẽ diễn ra Liên hoan đàn tính, hát then và trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là màn đồng diễn múa chầu quy mô lớn vào sáng 24/11, huy động đông đảo nghệ nhân, diễn viên, học sinh, cán bộ, lực lượng vũ trang và người dân tham gia. Liên hoan múa sư tử dân tộc Tày, Nùng và các môn kéo co, đẩy gậy, tung còn cũng sẽ được tổ chức cùng ngày (24/11) tạo thêm không gian giao lưu, gắn việc gìn giữ văn hóa truyền thống với sinh hoạt cộng đồng...

Liên hoan đàn tính, hát then và trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn sẽ diễn ra tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương trong hai ngày 21 và 22/11.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, Ban tổ chức dự kiến bố trí khoảng 25–30 gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa truyền thống. Mỗi cụm xã, phường xây dựng một không gian văn hóa, phản ánh bản sắc địa phương qua trang phục, nhạc cụ, hiện vật, sản phẩm thủ công, thổ cẩm, hình ảnh và mô hình kiến trúc. Việc trưng bày tư liệu, hiện vật được kết hợp với trình chiếu video, mã QR và các hoạt động tương tác, trải nghiệm.

Cùng với hoạt động cấp tỉnh, các xã, phường phối hợp với MTTQ cùng cấp tổ chức văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực và truyền dạy di sản phù hợp với từng khu dân cư. Mỗi địa phương lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để quảng bá; đồng thời duy trì ít nhất một hoạt động hoặc mô hình phù hợp sau sự kiện. Qua đó, tạo điều kiện để người dân trực tiếp thực hành, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.