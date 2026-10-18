Thiếu nhi Lâm Đồng vẽ tranh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt

Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng tổ chức vòng chung kết hội thi Vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng năm 2026 chào mừng Festival Hoa Đà Lạt

Triển khai từ tháng 9/2026, hội thi thu hút 308 đơn vị tham gia với 9.374 tác phẩm dự thi vòng sơ loại. Qua tuyển chọn, Ban Tổ chức lựa chọn 660 thí sinh xuất sắc tham gia vòng chung kết tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Riêng tại cơ sở 1, phường Xuân Hương - Đà Lạt có 200 thí sinh tham gia vòng chung kết.

Ban Tổ chức tặng hoa cho Ban Giám khảo hội thi tại cơ sở 1, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Các thí sinh tranh tài theo 4 bảng, tương ứng với các khối lớp 2 - 3, lớp 4 - 5, lớp 6 - 7 và lớp 8 - 9. Mỗi thí sinh thực hiện một tác phẩm trực tiếp trong thời gian 180 phút, thể hiện chủ đề “Thiếu nhi Lâm Đồng - vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”. Nội dung khuyến khích các em thể hiện ước mơ về quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại; tinh thần học tập, sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và ý thức bảo vệ môi trường.

660 thí sinh xuất sắc tham gia vòng chung kết hội thi Vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng năm 2026 tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh

Cùng với đó, 35 đội thi đến từ 13 trường tiểu học và THCS khu vực Đà Lạt tham gia vẽ tranh tập thể với chủ đề “Chào mừng Festival Hoa Đà Lạt”. Các tác phẩm tập trung thể hiện vẻ đẹp hoa, cảnh quan, thiên nhiên, văn hóa và con người Đà Lạt, gửi gắm tình yêu quê hương và mong muốn xây dựng thành phố xanh, văn minh, thân thiện.

Các thí sinh tranh tài theo 4 bảng, thể hiện chủ đề “Thiếu nhi Lâm Đồng - vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”

Hội thi góp phần tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích, phát huy năng khiếu, khả năng sáng tạo của thiếu nhi, lan tỏa hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Thiếu nhi Lâm Đồng vẽ tranh tập thể với chủ đề “Chào mừng Festival Hoa Đà Lạt”

Thiếu nhi tham gia hội thi Vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng tại cơ sở 2, khu vực Bình Thuận (cũ)

Thiếu nhi tham gia hội thi Vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng tại cơ sở 3, khu vực Đắk Nông (cũ)