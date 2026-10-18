Xà Phìn - sắc rêu trên những mái nhà

Dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh, thôn Xà Phìn, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang lưu giữ những nếp nhà sàn lợp lá cọ của đồng bào Dao. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Qua năm tháng, rêu xanh phủ lên mái lá, tạo nên vẻ đẹp trầm mặc, hòa cùng màu xanh núi rừng. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Bên bờ ao, giữa vườn cây hay men theo con đường nhỏ, mỗi nếp nhà mang một dáng vẻ riêng, gần gũi với thiên nhiên. Nắng thu làm sáng những vạt rêu, tôn lên đường nét mái nhà truyền thống. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Nếp nhà mái rêu nép bên sườn núi Xà Phìn. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Thời gian để lại sắc rêu trên mái lá cọ. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Nắng thu hong những vạt rêu trên mái lá. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Từng lớp rêu đan thành thảm xanh trên mái nhà. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Lối nhỏ dẫn về nếp nhà dưới mái rêu phong. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Cờ Tổ quốc đỏ thắm bên mái rêu xanh. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Dáng mái truyền thống in trên nền núi xa. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)