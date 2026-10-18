Phiêng Khoài vào mùa cam Navel

Vườn cam Navel ở xã Phiêng Khoài vào mùa thu hoạch.

Cách trung tâm xã Yên Châu khoảng 15 km, Phiêng Khoài có nhiều vườn cây ăn quả, là điểm đến phù hợp cho những chuyến tham quan, trải nghiệm ngắn ngày. Mỗi mùa cây trái mang một sắc màu riêng, tạo nên sức hấp dẫn đối với du khách. Anh Lò Văn Vinh, tiểu khu 19/5, xã Yên Châu, chia sẻ: “Tôi thường xuyên đến Phiêng Khoài vào dịp cuối tuần cùng gia đình và bạn bè. Có đam mê chụp ảnh, tôi lưu giữ nhiều khoảnh khắc đẹp qua những bức ảnh check-in. Mỗi lần đến Phiêng Khoài, tôi lại có thêm những trải nghiệm thú vị, nhất là vào mùa cây ăn quả, khi cảnh sắc thay đổi theo từng thời điểm”.

Vườn cam Navel ở thôn An Hưng vào vụ thu hoạch.

Tại thôn An Hưng, vườn cam của gia đình ông Đinh Văn Vân, thành viên HTX Kiên Cường, là một trong những điểm đến thu hút du khách. Gia đình hiện có khoảng 500 cây cam Navel ghép trên gốc bưởi, trồng từ năm 2020, đang cho thu hoạch và hơn 500 cây mới trồng. Năm nay, sản lượng dự kiến đạt khoảng 50 tấn quả. Nhằm tạo điều kiện cho du khách trải nghiệm thực tế, gia đình mở cửa vườn miễn phí, giới thiệu kỹ thuật trồng, chăm sóc cam và để khách tự tay lựa chọn những trái chín. Cam được bán ngay tại vườn với giá khoảng 60.000 đồng/kg. Qua đó, gia đình có thêm cơ hội quảng bá chất lượng nông sản, mở rộng kênh tiêu thụ và từng bước kết hợp hoạt động sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm.

Cam Navel quả to, vỏ mỏng, tép mọng nước, không hạt, vị ngọt đậm và hương thơm đặc trưng.

Ông Đinh Văn Vân, thành viên HTX Kiên Cường, chia sẻ: Cam Navel, còn gọi là cam rốn lồi, có đặc điểm quả to, vỏ mỏng, tép mọng nước, không hạt, vị ngọt đậm và hương thơm đặc trưng. Giống cam này được đưa vào trồng tại Phiêng Khoài thông qua phương pháp ghép cải tạo trên gốc bưởi. Qua thực tế sản xuất, cây sinh trưởng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Các nhà sáng tạo nội dung livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm cam Navel ở Phiêng Khoài trên các nền tảng số.

HTX Kiên Cường hiện có khoảng 10 ha cam Navel, chủ yếu được ghép cải tạo trên gốc bưởi. Trong quá trình sản xuất, các hộ thành viên chú trọng sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học và áp dụng kỹ thuật chăm sóc phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng quả. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Giám đốc HTX Kiên Cường, xã Phiêng Khoài, cho biết: Cây cam phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, cho năng suất cao; kỹ thuật canh tác và công chăm sóc không tốn nhiều so với một số giống cam khác. Chất lượng quả được người tiêu dùng đánh giá tốt, giá bán dao động từ 50.000-70.000 đồng/kg tùy loại.

Vườn cam tại xã Phiêng Khoài thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.

Xã Phiêng Khoài hiện có khoảng 50 ha cam Navel, trong đó 20 ha đã cho thu hoạch ổn định, năng suất đạt từ 20–25 tấn/ha. Năm nay, sản lượng cam toàn xã dự kiến đạt khoảng 500 tấn. Thời gian thu hoạch kéo dài từ giữa tháng 10 đến đầu năm sau giúp duy trì nguồn cung sản phẩm trong nhiều tháng, tạo điều kiện để các nhà vườn kết hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản với đón khách tham quan, trải nghiệm theo mùa, từng bước phát triển du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài, cho biết: Địa phương định hướng phát triển cây cam gắn với đa dạng hóa các loại cây ăn quả; vận động người dân mở rộng diện tích phù hợp với quy hoạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Đồng thời, xã tập trung xây dựng thương hiệu, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn VietGAP, OCOP và triển khai truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, từng bước nâng cao chất lượng, uy tín và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Nông dân thôn An Hưng, xã Phiêng Khoài thu hoạch cam Navel.

Mở rộng thị trường tiêu thụ cam Navel, xã Phiêng Khoài xây dựng kế hoạch kết nối các nhà sáng tạo nội dung, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tham gia livestream bán hàng trên TikTok, Facebook; giới thiệu quy trình sản xuất, thu hoạch và đóng gói sản phẩm. Qua các nền tảng số, sản phẩm cam Navel và vùng trồng Phiêng Khoài có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Mùa cam Navel mang lại nguồn thu cho người trồng, mở ra hướng phát triển du lịch trải nghiệm tại Phiêng Khoài. Với việc nâng cao chất lượng nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch vườn cây, địa phương đang từng bước gia tăng giá trị nông sản, quảng bá hình ảnh vùng biên, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững./.