Kỳ III: Cột mốc tri thức và pháo đài lòng dân

Nếu quả ngọt sinh kế và cải cách công vụ chứng minh năng lực điều hành phát triển, thì dải biên thùy Thuận An xung yếu sau hợp nhất chính là phép thử bản lĩnh giữ vững an ninh chính trị của tổ chức Đảng. Bằng việc thắp sáng “cột mốc tri thức”, củng cố tổ chức Đảng tại chỗ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết giữa lực lượng biên phòng với người uy tín, Lâm Đồng mới đã đúc kết nên “Thế trận lòng dân 3 trụ cột”, cung cấp giải pháp căn cơ giữ vững an ninh tư tưởng cho các địa bàn biên giới trên toàn quốc.

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra thi công trường nội trú liên cấp xã Quảng Trực

Ranh giới quốc gia trên dải đất biên thùy không chỉ được đánh dấu bằng những cột mốc bê tông kiên cố, mà quan trọng hơn, được khắc ghi bằng bức tường thành lòng dân vững chắc. Bám sát thông báo Kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, Tỉnh ủy đã quyết liệt triển khai đề án chiến lược: Xây dựng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới với tổng nguồn vốn hơn 1.143 tỷ đồng.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành thị sát, kiểm tra tiến độ công trình xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An

Điểm sáng ghi dấu ấn đậm nét cho quyết tâm chính trị ấy chính là công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An. Nhằm kịp thời chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới 2026 - 2027, một chiến dịch thi đua đặc biệt mang tinh thần “3 ca, 4 kíp” đã được kích hoạt xuyên ngày đêm. Bất chấp muôn vàn thử thách khắc nghiệt của thời tiết mưa dầm đặc thù vùng cao, địa hình vận chuyển hiểm trở, biến động giá cả và áp lực giải phóng mặt bằng, các lực lượng thi công vẫn giữ vững tiến độ nhờ sự vào cuộc, bám sát và tháo gỡ khó khăn kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền địa phương.

Đồng chí Lê Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuận An

Để hiện thực hóa quyết tâm của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy xã đã thành lập Tổ công tác đặc biệt, phân công cán bộ bám sát công trường để kịp thời giải quyết tại chỗ các vướng mắc về mặt bằng và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thi công

Sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó trên công trường đã tạo nên một kết quả ấn tượng: công trình quy mô vốn hơn 225 tỷ đồng, phục vụ 869 học sinh đã hoàn thành ổn định chỉ sau 9 tháng thi công. Giờ đây, giữa vùng biên cương, ngôi trường mới hiện đại hiện ra như một biểu tượng của bình minh tri thức, mở ra cơ hội học tập, sinh hoạt nội trú tập trung và chuẩn hóa toàn diện cho con em các bon làng.

Đồng chí Lê Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuận An chia sẻ: “Áp lực lớn nhất của cấp ủy, chính quyền địa phương lúc đó là phải bảo đảm tiến độ thần tốc trong điều kiện thời tiết vùng cao rất khắc nghiệt. Để hiện thực hóa quyết tâm của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy xã đã thành lập Tổ công tác đặc biệt, phân công cán bộ bám sát công trường để kịp thời giải quyết tại chỗ các vướng mắc về mặt bằng và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thi công. Việc ngôi trường hoàn thành đúng vào dịp khai giảng năm học mới là minh chứng cho thấy năng lực cụ thể hóa nghị quyết của bộ máy chính quyền cơ sở, tạo niềm tin an tâm học tập cho con em đồng bào”.

Trẻ em xã Thuận An được học trong những ngôi trường khang trang, đầy đủ trang thiết bị dạy và học

Xét dưới góc độ chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, đây chính là triết lý quản trị tầm vóc: “Trí thức hóa thế hệ trẻ dân tộc thiểu số”: Khi con em đồng bào được chăm lo tươm tất từ bữa ăn, giấc ngủ đến tri thức hiện đại, nhận thức được nâng cao thì một “màng lọc tư tưởng” tự nhiên được dựng xây vững chắc. Mọi âm mưu lợi dụng sự thiếu hiểu biết hay bối cảnh sáp nhập để tuyên truyền, gieo rắc hoài nghi của các thế lực thù địch đều bị vô hiệu hóa trước sự thật về sự chăm lo ấm no đang hiện hữu.

Vẻ đẹp bình yên của núi lửa Thuận An (Nâm Gle Rlúh hay còn gọi là núi lồ ô) nằm sát quốc lộ 14, thuộc thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An. Đây là một trong 5 ngọn núi lửa trẻ nhất thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên nền đất đỏ phong hóa từ đá bazan đã hình thành từ hàng triệu năm trước

Chị H’Keng (phụ huynh ở bon Bu Đắk) xúc động bộc bạch: “Đảng và Nhà nước quan tâm con em đồng bào nơi biên cương đã đầu tư xây trường nội trú to đẹp lo cho con em ăn học. Cha mẹ chúng tôi thấy ấm cái lòng, không phải đưa đón con đi học trong mùa mưa bão khó khăn, giờ dành thời gian làm rẫy, không lo con thất học nữa. Bà con ở đây vui mừng lắm, ơn Đảng, ơn Trung ương nhiều lắm!”.

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Đồn Biên phòng Thuận An phối hợp với Trường tiểu học Trần Phú tổ chức chương trình "Tiết học biên cương" để các em học sinh hiểu rõ hơn về chủ quyền lãnh thổ, đường biên, cột mốc quốc gia, từ đó bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc

Hành lang biên giới chiến lược mới quy tụ 5 xã sáp nhập trải dài qua Đắk Wil, Thuận An, Thuận Hạnh, Đắk Lao và Quảng Trực. Nơi cửa ngõ xung yếu, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách lợi dụng bối cảnh sáp nhập địa giới để gieo rắc hoài nghi, xuyên tạc chính sách.

Để hóa giải điểm nghẽn an ninh tư tưởng này, thực tiễn Thuận An đã đúc kết thành mô hình “Kiềng ba chân” vững chắc:

Lực lượng bộ đội biên phòng đứng chân trên địa bàn xã Thuận An thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên trong xã chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền và an ninh khu vực biên giới

Trụ cột 1 - Chi bộ bon làng (Hạt nhân lãnh đạo): Tập trung tạo nguồn, phát triển đảng viên tại chỗ là người dân tộc thiểu số địa phương, bảo đảm 100% bon làng vùng biên có tổ chức Đảng vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thuận An gặp gỡ, tuyên truyền người dân góp phần giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới

Trụ cột 2 - Lực lượng biên phòng (Lực lượng nòng cốt): Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An bám sát cơ sở, “4 cùng” với dân, hỗ trợ sinh kế và thành lập các tổ tự quản đường biên, mốc giới.

Trụ cột 3 - Già làng, người uy tín (Điểm tựa tinh thần): Phát huy vai trò của những người trung kiên như già làng Y’ Mốc Phin, đến từng vạt rẫy dùng “cái lý đúng đắn” và uy tín vun đắp qua thời gian để giải thích cho bà con tỏ tường, bẻ gãy mọi luận điệu sai lệch.

Với 60,1 km đường biên giới giáp với huyện Petchanda, tỉnh Mondulkiri (Campuchia), xã Thuận An hiện có 4 đơn vị biên phòng đứng chân quản lý khu vực biên giới. Trong ảnh: Chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Lao tuần tra, kiểm soát biên giới tại khu vực suối Đắk Đam do đơn vị quản lý

Thượng tá Trần Văn Trọng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định mỗi người dân biên giới chính là một cột mốc sống kiên trung. Tình đoàn kết quân dân bền chặt kết hợp với vai trò của người uy tín là điểm tựa vững chắc nhất để giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An trao đổi công việc với già làng, người uy tín

Sự kết hợp giữa vai trò lãnh đạo của chi bộ, uy tín của già làng Y’ Mốc Phin và bản lĩnh của chiến sĩ biên phòng đã đúc thành “chiếc khiên bình yên” kiên cố từ lòng dân, giữ vững vẹn toàn dải đất phên giậu của Tổ quốc.

(Còn nữa)

Nội dung và ảnh: Văn Hùng - Hữu Thọ

Trình bày: Nguyệt Nga