Kỳ III: Cột mốc tri thức và pháo đài lòng dân
Nếu quả ngọt sinh kế và cải cách công vụ chứng minh năng lực điều hành phát triển, thì dải biên thùy Thuận An xung yếu sau hợp nhất chính là phép thử bản lĩnh giữ vững an ninh chính trị của tổ chức Đảng. Bằng việc thắp sáng “cột mốc tri thức”, củng cố tổ chức Đảng tại chỗ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết giữa lực lượng biên phòng với người uy tín, Lâm Đồng mới đã đúc kết nên “Thế trận lòng dân 3 trụ cột”, cung cấp giải pháp căn cơ giữ vững an ninh tư tưởng cho các địa bàn biên giới trên toàn quốc.
Nếu quả ngọt sinh kế và cải cách công vụ chứng minh năng lực điều hành phát triển, thì dải biên thùy Thuận An xung yếu sau hợp nhất chính là phép thử bản lĩnh giữ vững an ninh chính trị của tổ chức Đảng. Bằng việc thắp sáng “cột mốc tri thức”, củng cố tổ chức Đảng tại chỗ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết giữa lực lượng biên phòng với người uy tín, Lâm Đồng mới đã đúc kết nên “Thế trận lòng dân 3 trụ cột”, cung cấp giải pháp căn cơ giữ vững an ninh tư tưởng cho các địa bàn biên giới trên toàn quốc.
Ranh giới quốc gia trên dải đất biên thùy không chỉ được đánh dấu bằng những cột mốc bê tông kiên cố, mà quan trọng hơn, được khắc ghi bằng bức tường thành lòng dân vững chắc. Bám sát thông báo Kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, Tỉnh ủy đã quyết liệt triển khai đề án chiến lược: Xây dựng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới với tổng nguồn vốn hơn 1.143 tỷ đồng.
Điểm sáng ghi dấu ấn đậm nét cho quyết tâm chính trị ấy chính là công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An. Nhằm kịp thời chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới 2026 - 2027, một chiến dịch thi đua đặc biệt mang tinh thần “3 ca, 4 kíp” đã được kích hoạt xuyên ngày đêm. Bất chấp muôn vàn thử thách khắc nghiệt của thời tiết mưa dầm đặc thù vùng cao, địa hình vận chuyển hiểm trở, biến động giá cả và áp lực giải phóng mặt bằng, các lực lượng thi công vẫn giữ vững tiến độ nhờ sự vào cuộc, bám sát và tháo gỡ khó khăn kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền địa phương.
Để hiện thực hóa quyết tâm của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy xã đã thành lập Tổ công tác đặc biệt, phân công cán bộ bám sát công trường để kịp thời giải quyết tại chỗ các vướng mắc về mặt bằng và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thi công
Sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó trên công trường đã tạo nên một kết quả ấn tượng: công trình quy mô vốn hơn 225 tỷ đồng, phục vụ 869 học sinh đã hoàn thành ổn định chỉ sau 9 tháng thi công. Giờ đây, giữa vùng biên cương, ngôi trường mới hiện đại hiện ra như một biểu tượng của bình minh tri thức, mở ra cơ hội học tập, sinh hoạt nội trú tập trung và chuẩn hóa toàn diện cho con em các bon làng.
Đồng chí Lê Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuận An chia sẻ: “Áp lực lớn nhất của cấp ủy, chính quyền địa phương lúc đó là phải bảo đảm tiến độ thần tốc trong điều kiện thời tiết vùng cao rất khắc nghiệt. Để hiện thực hóa quyết tâm của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy xã đã thành lập Tổ công tác đặc biệt, phân công cán bộ bám sát công trường để kịp thời giải quyết tại chỗ các vướng mắc về mặt bằng và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thi công. Việc ngôi trường hoàn thành đúng vào dịp khai giảng năm học mới là minh chứng cho thấy năng lực cụ thể hóa nghị quyết của bộ máy chính quyền cơ sở, tạo niềm tin an tâm học tập cho con em đồng bào”.
Xét dưới góc độ chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, đây chính là triết lý quản trị tầm vóc: “Trí thức hóa thế hệ trẻ dân tộc thiểu số”: Khi con em đồng bào được chăm lo tươm tất từ bữa ăn, giấc ngủ đến tri thức hiện đại, nhận thức được nâng cao thì một “màng lọc tư tưởng” tự nhiên được dựng xây vững chắc. Mọi âm mưu lợi dụng sự thiếu hiểu biết hay bối cảnh sáp nhập để tuyên truyền, gieo rắc hoài nghi của các thế lực thù địch đều bị vô hiệu hóa trước sự thật về sự chăm lo ấm no đang hiện hữu.
Chị H’Keng (phụ huynh ở bon Bu Đắk) xúc động bộc bạch: “Đảng và Nhà nước quan tâm con em đồng bào nơi biên cương đã đầu tư xây trường nội trú to đẹp lo cho con em ăn học. Cha mẹ chúng tôi thấy ấm cái lòng, không phải đưa đón con đi học trong mùa mưa bão khó khăn, giờ dành thời gian làm rẫy, không lo con thất học nữa. Bà con ở đây vui mừng lắm, ơn Đảng, ơn Trung ương nhiều lắm!”.
Hành lang biên giới chiến lược mới quy tụ 5 xã sáp nhập trải dài qua Đắk Wil, Thuận An, Thuận Hạnh, Đắk Lao và Quảng Trực. Nơi cửa ngõ xung yếu, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách lợi dụng bối cảnh sáp nhập địa giới để gieo rắc hoài nghi, xuyên tạc chính sách.
Để hóa giải điểm nghẽn an ninh tư tưởng này, thực tiễn Thuận An đã đúc kết thành mô hình “Kiềng ba chân” vững chắc:
Trụ cột 1 - Chi bộ bon làng (Hạt nhân lãnh đạo): Tập trung tạo nguồn, phát triển đảng viên tại chỗ là người dân tộc thiểu số địa phương, bảo đảm 100% bon làng vùng biên có tổ chức Đảng vững mạnh.
Trụ cột 2 - Lực lượng biên phòng (Lực lượng nòng cốt): Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An bám sát cơ sở, “4 cùng” với dân, hỗ trợ sinh kế và thành lập các tổ tự quản đường biên, mốc giới.
Trụ cột 3 - Già làng, người uy tín (Điểm tựa tinh thần): Phát huy vai trò của những người trung kiên như già làng Y’ Mốc Phin, đến từng vạt rẫy dùng “cái lý đúng đắn” và uy tín vun đắp qua thời gian để giải thích cho bà con tỏ tường, bẻ gãy mọi luận điệu sai lệch.
Thượng tá Trần Văn Trọng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định mỗi người dân biên giới chính là một cột mốc sống kiên trung. Tình đoàn kết quân dân bền chặt kết hợp với vai trò của người uy tín là điểm tựa vững chắc nhất để giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia”.
Sự kết hợp giữa vai trò lãnh đạo của chi bộ, uy tín của già làng Y’ Mốc Phin và bản lĩnh của chiến sĩ biên phòng đã đúc thành “chiếc khiên bình yên” kiên cố từ lòng dân, giữ vững vẹn toàn dải đất phên giậu của Tổ quốc.
(Còn nữa)
Nội dung và ảnh: Văn Hùng - Hữu Thọ
Trình bày: Nguyệt Nga
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ky-iii-cot-moc-tri-thuc-va-phao-dai-long-dan-467061.html