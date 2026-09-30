Tuyên Quang quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm 2026

Hội nghị do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang chủ trì.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét nhiều nội dung về công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, tổ chức cán bộ; tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng 3 tháng cuối năm 2026.

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, các đại biểu tập trung vào tiến độ những dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, quản lý và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến về việc triển khai một số nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương; chương trình hành động về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang và dự thảo Nghị quyết về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang

Ưu tiên tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh tháng 10 và quý IV là giai đoạn quan trọng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các cơ quan, đơn vị rà soát toàn bộ nhiệm vụ từ đầu năm, xác định rõ những việc đã hoàn thành, đang thực hiện và còn chậm để xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể trong những tháng cuối năm.

Việc triển khai các nghị quyết của Trung ương phải kịp thời, đầy đủ, bám sát yêu cầu thực tiễn; các nội dung chuẩn bị trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần được chuẩn bị chủ động, kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng.

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ưu tiên cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác; đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tỉnh cũng phải rà soát toàn bộ các dự án tồn đọng, kéo dài, xác định rõ trách nhiệm và phương án xử lý, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Đối với cơ sở vật chất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, cần khẩn trương xây dựng phương án quản lý, sử dụng phù hợp.

Với 31 dự án trọng điểm, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục và tiến độ; hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư để dự án sớm được triển khai, đưa vào hoạt động và đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.

Rà soát đội ngũ, nâng hiệu quả bộ máy

Về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm được xác định là rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ trên cơ sở đánh giá thực chất. Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu xây dựng phương án thay thế, điều chuyển đối với cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thực hiện trong tháng 10.

Ở cấp xã, cần tiếp tục rà soát, cơ cấu, bố trí và phân công cán bộ phù hợp, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu; bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Liên quan việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan được yêu cầu trong tháng 10 hoàn thiện phương án, nội dung cụ thể để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương; đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; triển khai nghiêm các nội dung theo Kết luận của Đoàn công tác 229 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần chủ động nắm tình hình, dư luận xã hội; HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri và xử lý thực chất các ý kiến, kiến nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh yêu cầu các cấp, ngành xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và tiến độ; chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, tập trung hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.