Thời tiết hôm nay 30.9: Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 37°C

Nắng nóng bao trùm Bắc Bộ, Hà Nội có nơi 37°C hôm nay. Ảnh minh hoạ

Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng, trung du và phía Nam tỉnh Phú Thọ xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-37°C, có nơi vượt ngưỡng 37°C.

Từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng trong ngày. Duyên hải Nam Trung Bộ có nắng, riêng khu vực phía Bắc có nơi nắng nóng.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa tăng về diện, cục bộ có nơi mưa to. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tại các khu vực nắng nóng cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều; đồng thời theo dõi các cảnh báo thời tiết cực đoan để chủ động phòng tránh.

TP Hà Nội: Nắng nóng, có nơi trên 37°C

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29°C

Nhiệt độ cao nhất: 35-37°C, có nơi trên 37°C

Dự báo: Ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

TP Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, cục bộ nắng nóng

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28°C, riêng khu Tây Bắc 20-23°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35°C, có nơi trên 37°C

Dự báo: Ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Đông Bắc Bộ: Đồng bằng và trung du nắng nóng

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29°C

Nhiệt độ cao nhất: 33-36°C, có nơi trên 37°C

Dự báo: Ngày nắng, khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Thanh Hóa đến Huế: Tiếp diễn nắng nóng

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28°C

Nhiệt độ cao nhất: 33-36°C, có nơi trên 37°C

Dự báo: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có nơi nắng nóng

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-36°C; phía Nam 32-34°C

Dự báo: Ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ: Chiều có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi, chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ: Mưa dông rải rác vào chiều

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C, có nơi trên 34°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi, chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.