Tài xế xe khách dùng điện thoại khi lái xe

Qua hệ thống giám sát hành trình, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện xe khách biển kiểm soát 36H-059.xx có dấu hiệu vi phạm tại Km33+400, Quốc lộ 47, thuộc địa phận xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hình ảnh tài xế không thắt dây an toàn, dùng điện thoại khi lái xe.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng Cảnh sát giao thông đã tiến hành xác minh và triệu tập người điều khiển phương tiện là anh L.V.V., sinh năm 1987, trú tại xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, để làm rõ các hành vi vi phạm.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định tài xế L.V.V. đã có các hành vi: không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; dùng tay cầm và sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

Với các hành vi vi phạm trên, Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt tài xế L.V.V. tổng số tiền 5,9 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Tài xế vi phạm bị lập biên bản xử lý vi phạm.

Việc chủ động khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình để phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm cho thấy công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đang được triển khai theo hướng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Đặc biệt, đối với hoạt động vận tải hành khách, việc tài xế chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông có ý nghĩa quan trọng, bởi những hành vi như sử dụng điện thoại trong khi lái xe có thể làm giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hành khách cũng như những người tham gia giao thông khác.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người điều khiển phương tiện, nhất là lái xe kinh doanh vận tải hành khách, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật; tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện và luôn chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong suốt hành trình.