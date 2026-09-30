Ra mắt Ban chấp hành Hội Xây dựng TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031

Mới đây, Hội Xây dựng TP. Cần Thơ đã tổ chức Lễ ra mắt Ban chấp hành Hội Xây dựng TP Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 và triển lãm ngành Xây dựng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác tập hợp, kết nối đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại TP. Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ban chấp hành Hội Xây dựng TP. Cần Thơ lần I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Trần Lân)

Sự kiện có sự tham gia của TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam; Lãnh đạo TP. Cần Thơ; cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Tại sự kiện, Hội Xây dựng TP. Cần Thơ đã công bố nhân sự lãnh đạo trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm ông Lê Thành Phiêu làm Chủ tịch, cùng 5 Phó Chủ tịch, 12 Ủy viên Ban Thường vụ, 37 Ủy viên Ban chấp hành, 5 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và 1 Tổng Thư ký Hội.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Thành Phiêu, Chủ tịch Hội Xây dựng TP. Cần Thơ cho biết, việc hợp nhất 3 Hội Xây dựng Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng nhằm tạo điều kiện tập hợp, kết nối đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Lê Thành Phiêu, Chủ tịch Hội Xây dựng TP. Cần Thơ, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Trần Lân)

Ông Phiêu cũng cho biết thêm, trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội sẽ tiếp tục tăng cường kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước, các hội nghề nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng… nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xây dựng xanh, vật liệu mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ngành xây dựng.

Đồng thời, Hội cũng tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các trường Đại học, tổ chức và doanh nghiệp trong thành phố, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, nhằm tổ chức các hoạt động kết nối nguồn lực, thúc đẩy doanh nghiệp khoa học và công nghệ; phối hợp tổ chức hội thảo về vật liệu và kiến trúc xanh phục vụ phát triển bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

“Các hoạt động này sẽ góp phần nâng cao vai trò, vị thế và hình ảnh của Hội Xây dựng TP. Cần Thơ trong hoạt động nghề nghiệp, tư vấn phản biện, khoa học - công nghệ và phát triển ngành xây dựng tại địa phương”, ông Phiêu nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã đánh giá cao công tác tổ chức và hoạt động hiệu quả của Hội Xây dựng TP. Cần Thơ trong thời gian qua.

TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Trần Lân)

TS. Đặng Việt Dũng đề nghị: Trong thời gian tới, Hội Xây dựng TP. Cần Thơ cần sớm kiện toàn tổ chức, có nghị quyết về kế hoạch toàn khóa, quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Thường vụ. Quy chế hình thành và hoạt động các hội thành viên…

Tại Lễ ra mắt Ban chấp hành, Hội Xây dựng TP. Cần Thơ còn tổ chức "Triển lãm ngành Xây dựng" với sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp trưng bày các gian hàng giới thiệu các sản phẩm trong lĩnh vực xây dựng như: Công nghệ và vật liệu xây dựng mới; Thiết bị, công nghệ và các giải pháp phục vụ ngành xây dựng; Công nghệ xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng; Giải pháp chuyển đổi số trong ngành xây dựng; Sản phẩm, dự án và năng lực của các doanh nghiệp.

Triển lãm là dịp để các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng kết nối thị trường tại Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.