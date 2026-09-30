Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville (Campuchia) Nguyễn Trung Hiếu trình Thư ủy nhiệm Lãnh sự

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Nguyễn Trung Hiếu trình Thư ủy nhiệm Lãnh sự lên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia. (Nguồn: TLSQ)

Ngày 29/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Nguyễn Trung Hiếu đã trình Thư ủy nhiệm Lãnh sự lên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia. Thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, Phó Quốc vụ khanh Ker Vicseth đã tiếp nhận Thư ủy nhiệm Lãnh sự.

Tại buổi Lễ, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu bày tỏ vui mừng và vinh dự được nhận nhiệm vụ tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, một trong ba Cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, phụ trách địa bàn lãnh sự gồm 6 tỉnh Tây Nam Campuchia: Preah Sihanouk, Kampot, Koh Kong, Kep, Kampong Speu và Takeo; trong đó có các tỉnh có đường biên giới trên bộ và vùng biển giáp với các địa phương của Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế. (Nguồn: TLSQ)

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, các cơ quan hữu quan Campuchia và chính quyền các tỉnh thuộc địa bàn lãnh sự, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, củng cố, vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Vui mừng trước những thành tựu mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua, Phó Quốc vụ khanh Ker Vicseth bày tỏ tin tưởng Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu, với kinh nghiệm công tác đối ngoại, sẽ có một nhiệm kỳ thành công, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Campuchia nói chung, cũng như quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với 6 tỉnh thuộc địa bàn lãnh sự nói riêng.