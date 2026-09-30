Ngày 30-9, Nam bộ mưa dông diện rộng

Mưa dông ở TPHCM. Ảnh minh họa: ĐÌNH DƯ

Từ chiều đến tối nay, mưa có khả năng xảy ra trên diện rộng hơn. Một số nơi mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguyên nhân là áp cao cận nhiệt đới đang lấn về phía Tây nhưng nâng trục nhanh lên phía Bắc, hoạt động chính ở Trung bộ.

Ảnh radar thời tiết sáng sớm 30-9 cho thấy nhiều khu vực ở Nam bộ có mưa dông. Ảnh chụp lại từ màn hình ứng dụng Windy

Hôm nay, triều cường ở TPHCM và ven biển Nam bộ tiếp tục ở mức cao, lặp lại đến ngày 2-10. Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, người dân ở khu vực trũng thấp, ven sông cần theo dõi mực nước khi triều lên để chủ động phòng ngừa ngập.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, một phần Trung bộ hôm nay tiếp tục có nắng nóng.

Theo dự báo, đêm 30-9, không khí lạnh yếu xuống Bắc bộ, từ ngày 1-10, Hà Nội hết nắng nóng. Ảnh: PHÚC HẬU

Tại Hà Nội hôm nay, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 37 độ C. Từ đêm nay, bộ phận không khí lạnh yếu ảnh hưởng miền núi Bắc bộ, nhưng từ ngày 1-10 mới ảnh hưởng Hà Nội, gây mưa chủ yếu ở vùng núi Bắc bộ.

Từ 1-10, nhiệt độ Bắc bộ giảm khoảng 2-3 độ C và chấm dứt nắng nóng. Sau đó, một đợt không khí lạnh mạnh hơn tăng cường xuống vào ngày 4 đến 5-10. Đợt không khí lạnh này có xác suất cao gây mưa ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Khi không khí lạnh mạnh hơn tràn xuống, nền nhiệt Bắc bộ và Bắc Trung bộ giảm đáng kể, thời tiết chuyển mát. Các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ ngày 4 đến 5-10 có thể xuống 20-23 độ C, vùng núi cao dưới 20 độ C.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cũng cảnh báo, đợt nắng nóng hiện tại sẽ kết thúc ở Trung bộ từ ngày 2-10 và từ ngày 4 đến 5-10, mưa dông gia tăng trở lại, các địa phương cần theo dõi, ứng phó.