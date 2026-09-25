Kiện toàn nhân lực số ở cơ sở

Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng, nền tảng và dữ liệu số, Đồng Nai đang từng bước kiện toàn, đào tạo nhân lực công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số (CĐS) tại cơ sở.

UBND xã Lộc Hưng phối hợp với Công ty cổ phần MISA tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số trong xử lý công việc cho cán bộ, công chức, viên chức và ban điều hành các ấp. Ảnh: ĐPCC

Nâng cao năng lực xử lý công việc

Ở xã Lộc Hưng, việc tập huấn CĐS được gắn với những công việc cán bộ, công chức thực hiện hằng ngày. Nội dung tập trung vào sử dụng các nền tảng, phần mềm phục vụ công việc, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, VNeID và những kỹ năng số cơ bản.

Theo ông Đỗ Văn Duyên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Lộc Hưng, việc hướng dẫn trực tiếp những nội dung gắn với công việc giúp cán bộ, công chức chủ động hơn khi xử lý hồ sơ, sử dụng các hệ thống dùng chung và hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Với những vấn đề vượt khả năng xử lý tại cơ sở, cần có đầu mối chuyên môn hỗ trợ kịp thời để công việc không bị gián đoạn.

Tại xã Định Quán, kỹ năng số cũng được đưa vào nhiều khâu công việc thường xuyên của cán bộ, công chức. Từ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ đầu vào, đầu ra đến sử dụng VNeID, chữ ký số cá nhân, thanh toán không dùng tiền mặt và các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), cán bộ được hướng dẫn cả trực tiếp và trực tuyến. Theo địa phương, 100% cán bộ, công chức cấp xã đã được tập huấn về CĐS và chữ ký số, góp phần nâng cao năng lực xử lý công việc trên môi trường điện tử.

Cách làm tại cơ sở cho thấy, đào tạo nhân lực số quan trọng là giúp cán bộ sử dụng thành thạo công cụ, nền tảng và dữ liệu phục vụ đúng nhiệm vụ được giao.

Tại cuộc giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về CĐS, khoa học, công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công đầu tháng 9 vừa qua, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang cho biết: Thành phố xác định nhân lực số là một trong những yếu tố quan trọng, tạo nền tảng cho quá trình CĐS và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và phát triển nguồn nhân lực CNTT được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cấp xã. Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình Bình dân học vụ số, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân thông qua các nền tảng trực tuyến của Bộ Công an và của địa phương. Đồng thời đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu về ứng dụng AI, đưa Nền tảng trợ lý trí tuệ nhân tạo MISA ONE AI vào hỗ trợ công tác tham mưu, xử lý công việc hành chính hằng ngày.

Cùng với đào tạo, thành phố đã rà soát, kiện toàn và bổ sung nguồn nhân lực phục vụ CĐS tại cơ sở. Đến nay, thành phố đã bổ sung 310 công chức, viên chức; ký hợp đồng 52 trường hợp và tuyển dụng 308 người hoạt động không chuyên trách cho 95 xã, phường. Hiện có 349 nhân sự trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CĐS; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương có đầu mối CNTT.

Tuy nhiên, yêu cầu đối với nhân lực CĐS ở cơ sở ngày càng cao. Khi khối lượng công việc được chuyển lên môi trường số, cán bộ không chỉ cần biết sử dụng phần mềm mà còn phải có khả năng xử lý dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, nhận diện và khắc phục những lỗi thông thường trong quá trình vận hành hệ thống.

Ðào tạo sát vị trí việc làm

Qua khảo sát thực tế ở một số địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lưu Thị Hà cho rằng: Đội ngũ trực tiếp giải quyết công việc tại bộ phận một cửa cần tiếp tục được chuẩn hóa năng lực CNTT. Yêu cầu không chỉ dừng ở thao tác máy tính mà phải sử dụng thành thạo các hệ thống phục vụ công việc, xử lý được những vấn đề kỹ thuật thông thường, hạn chế tình trạng thủ tục hành chính bị ảnh hưởng do cán bộ chưa làm chủ công cụ số.

Theo Đề án đào tạo nguồn nhân lực CĐS thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 300/QĐ-UBND, ngày 20-5-2026, đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng số, phân tích dữ liệu và an toàn thông tin mạng; hằng năm, có ít nhất 100 chuyên gia nòng cốt về CĐS.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh, khi xây dựng kế hoạch đào tạo, các địa phương cần xác định đúng nguyên nhân của từng hạn chế: cán bộ thiếu kỹ năng công nghệ hay thiếu kỹ năng sử dụng hệ thống, quy trình. Từ đó, nội dung đào tạo mới có thể gắn với từng vị trí việc làm, tránh đào tạo chung chung nhưng hiệu quả ứng dụng chưa cao.

Đây cũng là vấn đề thành phố đặt ra trong quá trình kiện toàn đội ngũ CĐS. Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, các địa phương đã rà soát, sắp xếp, bổ sung nhân sự thực hiện nhiệm vụ CĐS. Một số trường hợp có chuyên môn CNTT trước đây được bố trí ở vị trí khác cũng được xem xét điều chuyển về công việc phù hợp hơn.

Thành phố cũng đang chuẩn bị các bước phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo Quyết định số 344/QĐ-UBND, ngày 22-5-2026, UBND thành phố đã phê duyệt đề cương Chương trình phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Cùng với đó, UBND thành phố đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Quyết định số 899/QĐ-TTg, dự kiến trình HĐND thành phố xem xét, thông qua vào kỳ họp cuối năm 2026. Thành phố cũng tiếp tục mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Kiện toàn nhân lực số vì vậy không chỉ là tăng số người được tập huấn, mà cần đi cùng việc xác định đúng nhu cầu, bố trí đúng người, đúng chuyên môn và có lực lượng hỗ trợ đủ sâu để hệ thống vận hành ổn định, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.